闖復興優霞雲瀑布戲水 桃園17歲男遭暗流捲入喪命

89歲陳姓獨居婦人日前在屋內摔倒，倒臥於浴室門口，無力爬起；日常陪同她散步的連姓女子傍晚按電鈴，無人回應，打電話也沒人接，擔心報警；警方獲報，研判情況有異，立即請鎖匠到場開門，經緊急進入屋內，發現陳婦已失去意識，所幸將她送醫後恢復生命跡象。

2026-06-23 09:34