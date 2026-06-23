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闖復興優霞雲瀑布戲水 桃園17歲男遭暗流捲入喪命
桃園市復興區山區水域短短3天內接連發生2起奪命意外。20日才發生20歲男子跳水溺斃意外，昨(22)日中午12時許又再度發生溺水事件。一名17歲陳姓男子與2名友人前往優霞雲瀑布附近烤肉戲水，陳男於瀑布下方水域活動時，疑遭暗流捲入失蹤。警消獲報展開搜救，於12時37分將其尋獲，當時已無呼吸心跳，緊急送往國軍桃園總醫院，但最終仍宣告不治。
大溪警分局說明，昨日中午接獲報案，指稱復興區優霞雲瀑布有民眾溺水，立即派員到場協助救援。經查，陳男與2名友人前往優霞雲瀑布附近烤肉戲水，陳男於瀑布下方水域戲水時，疑遭暗流捲入失蹤。消防人員於12時37分將其尋獲並送往國軍桃園總醫院急救，但仍於14時44分宣告不治。
警方表示，事發地點早已封閉管理，現場設有多面禁止戲水告示牌，呼籲民眾切勿進入封閉或危險水域活動，以免發生憾事。
本文章來自《桃園電子報》。原文：闖復興優霞雲瀑布戲水 桃園17歲男遭暗流捲入喪命
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