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桃園優霞雲瀑布、流霞谷水域3天2人溺斃 市府呼籲民眾選擇合法場域
桃園市復興區流霞谷親水烤肉園區20日發生莊姓男子戲水溺水，當天尋獲送醫不治，相隔約2公里的優霞雲瀑布昨天也發生高中生戲水溺斃，三天幾乎同一個水域發生兩件溺斃案，引起關注。市政府觀旅局表示，復興區合法的戲水區只有宇內溪溫泉戲水區，警、消呼籲民眾不要擅自到其他水域戲水，以免發生意外。
消防局昨日中午約11時58分接獲報案，指復興區優霞雲瀑布有人溺水，第四消防大隊調派復興分隊趕往現場，大溪警分局羅浮派出所員警也到場，發現是3位青少年為同學，從苗栗約好到霞雲瀑布戲水，其中1歲陳姓少年遭暗流捲入一直不見人影。消防救護人員半小時後找到少年已經沒有呼吸心跳OHCA，立即以心肺復甦術CPR等急救處置，隨後由大溪分隊救車送桃園國軍總醫院急仍不治。
陳姓少年的媽媽接消息趕到醫院醫院，知道兒子回天乏術後悲痛萬分，溺水原因仍由檢警釐清中。
消防局第四大隊、大警溪分局、觀旅局呼籲，民眾戲水應注意水域安全，意外現場有復興區公所等單位的提醒告示布條，遊客應避免於在不熟悉水域戲水，尤其是到深水區或做跳水等危險行為。
觀旅局表示，宇內溪溫泉戲水區是桃園市唯一合法戲水區，每年夏季吸引遊客消暑賞景，基金會以「安全、親子、便利」為核心，推出5項貼心服務，包括現場有常不輕協會捐贈的救生衣，免費借用，另外還有防滑鞋也是免費借，戲水區也編制專業救生人員執勤，並結合AI水域安全監控系統輔助管理，即時掌握場域狀況。
宇內溪溫泉戲水區今年還新規畫低水位的兒童友善戲水區域，打造適合全家同遊的親水環境，讓孩童能在家長陪伴下安心戲水。再者，現場有更衣及淋浴設備，提供吹風機，讓民眾玩水後也能舒適整理，享受更便利的夏日戲水體驗。
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