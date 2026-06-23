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89歲獨居婦在家摔倒失去意識 警研判情況有異找鎖匠開門救人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

89歲陳姓獨居婦人日前在屋內摔倒，倒臥於浴室門口，無力爬起；日常陪同她散步的連姓女子傍晚按電鈴，無人回應，打電話也沒人接，擔心報警；警方獲報，研判情況有異，立即請鎖匠到場開門，經緊急進入屋內，發現陳婦已失去意識，所幸將她送醫後恢復生命跡象。

陳姓婦人獨居在台南市東區大同路一間社區大樓，由於她年事已高、行動不便，女兒聘請連姓女子每天上午、下午陪母親到附近公園散步；本月20日上午，連女陪同陳婦散完步，尚無異狀，傍晚近6時，再前往陳婦住處要帶她出門，卻發現不論敲門或打電話都無人回應。

連女詢問大樓管理員陳婦是否出門，管理員表示並沒有看到陳婦外出，兩人擔心陳婦發生意外，報警求助；轄區第一警分局文化派出所巡佐黃進雄及女警賴昭融獲報後趕往，依據連女、管理員敘述，研判情況有異，陳婦可能在屋內發生意外，聯繫鎖匠到場開門。

員警在管理員及連女見證下開啟鐵門後，陳婦兒子亦趕到，眾人一起進屋查看，赫然發現陳婦倒臥於浴室門口，已無意識反應；巡佐觀察，陳婦眼皮仍有些跳動，通報119救護人員到場搶救，經緊急處置後，陳婦恢復生命跡象，隨後由其兒子陪同送醫治療。

據了解，陳婦並無慢性或特殊疾病，研判是年紀較長，身體較為虛弱，在浴室門口不慎摔倒後無力爬起，失去意識；所幸警民合作，完成救援任務。警方呼籲民眾多關心身邊獨居長者，透過家人、鄰里及社區間的相互關懷與照應，守護長者生命安全。

我國65歲以上長者逾450萬人，獨居長者在屋內沒有回應，如何研判是否緊急開門，是否可能因此挨告求償？曾任檢察官的律師歐蕙甄指出，刑法及民法都有「緊急避難」的規定，可阻卻違法事由、不負損害賠償責任；不過主張緊急避難必須存在急迫危險如瓦斯味、腐敗異味、長期失聯且高度異常。

歐說明，在沒有替代手段（必要性）、法益權衡符合比例原則（確有人命之虞）的情況，即可主張緊急避難；她建議，破門前要留下完整聯絡紀錄，例如電話、LINE、簡訊，破門過程由警方或消防主導，並詳實拍照錄影記錄「急迫危險事由」等各種異常情況，比較能避免後續衍生的糾紛。

文化派出所巡佐黃進雄及女警賴昭融研判情況有異，立即請鎖匠到場開門，經緊急進入屋內，發現獨居的陳姓婦人已失去意識，所幸將她送醫後恢復生命跡象。記者袁志豪／翻攝
文化派出所巡佐黃進雄及女警賴昭融研判情況有異，立即請鎖匠到場開門，經緊急進入屋內，發現獨居的陳姓婦人已失去意識，所幸將她送醫後恢復生命跡象。記者袁志豪／翻攝

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