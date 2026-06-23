8鄉親嘉義水上車站電梯受困半小時 獲救滿身汗直呼「受不了」

台鐵嘉義縣水上鄉車站日前發生電梯受困事件，8名鄉親搭乘電梯時，疑因設備故障受困長達約30分鐘，最後由消防人員到場破門救援才順利脫困。受困民眾走出電梯後個個汗流浹背，直呼「實在受不了」，並要求台鐵針對電梯安全問題提出說明與改善措施。

對此，水上鄉縣議員、前鄉長王啟澧臉書發文，維護鄉親搭乘安全是最基本要求，呼籲台鐵全面檢視電梯設備狀況，落實定期維護與巡檢，建立完善緊急應變機制，在車站電梯明顯處貼告示，提醒民眾若遇受困情形可直接撥打119求助，以利消防單位第一時間介入救援。

面對外界質疑，台鐵嘉義車站澄清，此次事件是今年以來水上車站發生的第一起電梯故障案件，並非外界所稱經常故障。台鐵表示，車站電梯均依規定每月進行定期保養與檢查，部分民眾可能將設備保養期間暫停使用誤認為故障，因此產生誤解。

據了解，事發當時電梯突然停止運作，受困民眾一度相當緊張，隨即向外求援。消防局獲報後立即派員趕往現場，經過一番搶救後，順利將8人平安救出。由於正值天氣炎熱，加上電梯內空間密閉，受困民眾脫困時皆已滿身大汗，驚魂未定。有參與救援消防人員指出，水上車站電梯過去曾發生設備異常情形，引發居民及通勤族討論，質疑台鐵設備維護及緊急應變機制仍有精進空間。

這起電梯受困事件再度喚起地方對交通建設的關注。長期以來，水上鄉爭取鐵路高架化比照嘉義市及民雄鄉辦理，但始終未能納入計畫，每逢選舉期間都成為地方熱門議題。水上鄉面積不到70平方公里，擁有水上、北回及南靖等3座台鐵車站。其中北回車進行改建工程，嘉市鐵路高架化計畫的水上車輛基地持續施工中。

鄉親認為，若未來能推動鐵路高架化，不僅可改善平交道阻隔問題，更能有效降低交通事故風險，提升整體交通安全與生活品質。此次電梯受困事件雖屬個案，卻也反映地方對公共運輸設施安全與交通建設升級的高度期待。

台鐵嘉義縣水上鄉車站日前發生電梯受困事件，8名鄉親搭乘電梯時，疑因設備故障受困長達約30分鐘，最後由消防人員到場破門救援才順利脫困。圖／取自王啟澧臉書

台鐵嘉義縣水上鄉車站日前發生電梯受困事件，8名鄉親搭乘電梯時，疑因設備故障受困長達約30分鐘，最後由消防人員到場破門救援才順利脫困。圖／取自王啟澧臉書