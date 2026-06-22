獅子會捐多款設備助提升救災效能、安全防護 基市消防局感謝狀表謝意

獅子會社團今天捐贈多項裝備器材給基隆市消防局，希望加強因應現今多元複雜的災害現場，加強第一線消防人員救災效能、提升緊急救護量能，並保障安全防護。

消防局表示，捐贈儀式今天上午10時30分舉行，社團法人中華民國（台灣）國際獅子會第一聯合會第四支會、LCTF台灣獅子會基金會，捐贈的裝備器材涵蓋三大面向。「強化緊急救護與訓練量能」方面，捐贈AED訓練機2台、CPR安妮（小安妮、嬰兒）各2台、髖骨固定器3組、背帶式救護包2組，以及各年齡層人工急救甦醒球及攜帶式氧氣三合一甦醒組等器材，提升救護同仁的專業訓練與第一線急救處置能力。

「提升救災執勤與後勤支援效能」方面，提供14組隧道式電子血壓計，以完善災難現場的救援任務及後勤保障。「完善消防人員職業安全防護」邙分，捐贈大型行動電源站、空氣品質監測儀及3M濾毒罐面罩組等裝備器材，期則有助確保消防同仁在惡劣或有毒氣體環境下執勤時的生命安全與健康。

消防局受贈後，致贈感謝狀感謝獅子會第一聯合會第四支會、台灣獅子會基金會鼎力相助，指在職業安全衛生機制進入消防工作後，這些設備器材將能有效補充救災救護所需資源並增強本市消防同仁救災救護之安全，以利守護市民安全。

獅子會社團今天捐贈多項裝備器材給基隆市消防局，加強第一線消防人員救災效能，並保障安全防護，消防局致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝

獅子會社團今天捐贈多項裝備器材給基隆市消防局，加強第一線消防人員救災效能，並保障安全防護，消防局致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝

獅子會社團今天捐贈多項裝備器材給基隆市消防局，加強第一線消防人員救災效能，並保障安全防護，消防局致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝