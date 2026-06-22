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高雄大樓相鄰兩戶遭闖空門 竊嫌得手金戒、現金被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市苓雅區新光路兩戶民宅本月6日接連遭竊，屋主損失黃金戒指及數萬元現金，苓雅警分局獲報後，調閱數十支監視器過濾，鎖定49歲鄭姓男子涉有重嫌，昨日下午在興中一路將鄭嫌逮捕歸案。檢方複訊後，認定鄭嫌有反覆實施竊盜之虞，向法院聲請羈押獲准。

警方調查，本月6日晚間7時許，49歲鄭姓男子看準苓雅區某大樓密度高，且部分門鎖防護薄弱，大膽侵入兩戶民宅搜刮。受害民眾返家發現屋內被翻箱倒櫃，清點後發現不僅損失現金5萬元，連珍貴的黃金戒指也被搜刮一空。

成功路派出所獲報後，隨即組成專案小組，辦案員警透過案發地周邊影像比對，發現一名男子形跡可疑，且手法老練，鎖定為有相關前科的鄭姓男子。

警方持續追蹤其行蹤，於21日下午2時許，持拘票前往興中一路進行埋伏，當場將鄭嫌壓制逮捕，不過金戒指等物已被鄭男銷贓，未能順利查扣。

警方訊後依竊盜罪嫌將鄭男移送高雄地檢署，檢察官審酌其犯罪手法及行為模式，向高雄地院聲請羈押。法院裁定准押。

警方昨天在興中一路逮捕鄭男。讀者提供
警方昨天在興中一路逮捕鄭男。讀者提供

高雄市 竊盜

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