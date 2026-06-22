竹東神秘吞車路口又出事了！休旅車懸空卡牆 居民：今年已第6輛

新竹縣竹東鎮一處巷口因視覺高低落差，其特殊的地理構造與驚人的「吞車率」引發熱議，加上近日又有駕駛疑因不熟悉路況，轉彎時誤判地形，整輛白色休旅車直接懸空卡住，不少當地居民直言已是今年第6起類似事故。

網路社群平台「Threads」近日流傳多張事故照片，畫面可見一輛白色休旅車卡在狹窄巷口的高低差邊坡上，右側前、後輪懸空，車身嚴重傾斜，底盤則卡在石砌矮牆邊緣，進退不得。原PO發文直呼：「今年第6台了，是道路設計有問題，還是想走捷徑呢？」貼文曝光後吸引近4.2萬次瀏覽。

不少網友將矛頭指向駕駛，留言調侃「這去山區就是死路一條」、「旁邊明明有好走的路口不走，硬要鑽這個小洞」、「可能是智商問題」、「眼睛有問題」；也有動漫、遊戲迷歪樓笑稱「忘記用羽毛，又想走捷徑」、「突然想越野」。

不過也有不少當地居民及熟悉地形的網友認為，該處路口確實容易產生視覺落差：「有近視的人晚上經過很危險」、「6台就代表真的有問題，應該改善」、「違停加上地形容易誤判」；更有居民表示，該處過去曾有一棵大型鳳凰樹作為地標，砍除後少了明顯辨識物，可能增加誤判風險。

對此，竹東警分局竹東派出所副所長許俐瑩表示，警方6月5日下午1時30分許接獲報案，指長春路三段113巷與康寧街315巷口發生交通事故。警方到場了解後發現，駕駛因不熟悉路況，不慎偏離車道導致車輛受困，所幸現場無人受傷，駕駛經酒測也無酒駕情事。

警方呼籲，駕駛人行經不熟悉路段、巷弄或地形複雜路口時，應減速慢行並仔細觀察路況，避免因視線死角或判斷失誤發生事故，確保行車安全。

新竹縣竹東鎮一處巷口因視覺高低落差，其特殊的地理構造與驚人的「吞車率」引發熱議。圖／警方提供