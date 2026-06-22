林口姊弟攀陽台闖鄰居家偷餅乾 社會局揭真相：調皮好奇非因為飢餓

新北市林口區一對未成年姊弟，4月初從7樓陽台攀爬至鄰居家中偷吃餅乾，事件在議員介入後曝光。新北市教育局已請學校對學生偏差行為進行輔導，社會局經查2名孩童並非飢餓，而是因調皮與好奇才會有此行為，將協助申請兒少緊急生活扶助。

據了解，這對16歲和11歲的姊弟，與父母及13歲的弟弟共5人租在新北市林口區某社區大樓的7樓。父母2人均有在工作，但父親平時比較少回家，母親平常開多元計程車維生。今年4月初就讀高中的16歲姊姊竟與11歲弟弟冒險攀爬陽台，跨越寬80公分的懸空至隔壁鄰居陽台，接著潛入鄰居家翻找食物，隔天2姊弟食髓知味再度潛入鄰居家中找食物，行竊過程被居家監視器拍下回傳至鄰居手機。

鄰居得知後登門理論，姊弟母親得知孩子闖下大禍立即與鄰居私下和解並簽切結書，但此事已在社區傳開，住戶得知後驚訝不已，擔心小孩可能會不小心摔下來，也擔憂是否是家中沒有食物可吃，是否出現困難急需援助。

新北市議員蔡淑君獲報向警方查證，林口警分局經查受害屋主並未報案，經詢問後屋主才表示平時並未住於林口，當時透過屋內攝影機發現2名孩童自陽台攀爬進入屋內，停留約10餘分鐘，僅偷吃過期餅乾損失輕微。且已與對方家長達成和解簽立切結書，未報案及追究，若有提告需求將自行前往報案。

林口警方依規定完成偏差行為通報，並由教育局派員進行輔導協助，另聯繫林口區公所後經查詢該戶不符合相關救助福利身分，區公所將先協助辦理「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」，後續將全力協助相關申請程序。

新北市社會局表示，經與孩童母親溝通後確認家裡並非沒有食物，且父親具有穩定的經濟能力，家中經濟也是靠父親支撐，但父親平時比較少回家，當時2名孩童攀爬鄰宅原因是姊姊較為調皮好奇想去隔壁尋找零食，11歲的弟弟則隨之模仿，並非飢餓造成，屬於家庭管教的問題。

社會局指出，因該案父親有正常收入，家中經濟狀況正常所以不符合低收身分。但會請母親去申請弱勢兒少緊急生活扶助，看是否能透過排除條款來辦理，若通過的話1個孩子每月可有2000元補助。後續社會局也會由社工持續追蹤他們的照顧情形與福利申請進度。

新北市教育局回應指出，學校已針對學生行為偏差部分進行生活輔導與法治觀念宣導，並視學生及家庭需求安排家訪、親師溝通及個別輔導，協助學生建立正確法治觀念，避免類似情形再發生。

教育局表示，學校將持續關懷學生在校學習情形，並宣導「幸福保衛站」等兒少支持資源，協助家長及學生於有生活或照顧需求時能即時求助。後續依規定啟動校安、輔導及跨局處合作機制，提供學生及家庭必要協助，兼顧兒少保護、學生輔導與社區安全。