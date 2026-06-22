嘉義鹿草監獄前驚傳火燒車 一男子成焦屍

今天11時許，嘉義縣消防局接獲報案，指稱鹿草鄉167線鹿草往鹿草監獄前1公里處發生汽車火警，立即派遣分隊前往。消防人員抵達現場後，回報為1輛自小客車起火燃燒，隨即出水撲滅，本案造成1名民眾死亡，後續交由員警處理。

警方調查，死者為64歲的廖姓男子，居住於鹿草鄉。事發當時，廖男正欲從馬稠後開車返回住處，途中車輛突然起火。警方與消防局火調科、警察局鑑識科人員均到場勘查，確認現場並無車禍碰撞痕跡，初步排除自殺及他殺等外力介入，研判為單純的車輛機械故障導致起火燃燒。

死者家屬表示，廖男平時生活正常，擔任清潔工，工作與作息均無異狀。由於該車輛為車齡較高的小客車，初步研判可能車輛老舊機械故障導致起火急劇燃燒。廖男可能在火勢瞬間蔓延時吸入濃煙昏迷，才未能及時逃生，確切起火原因仍待火調人員進一步鑑定釐清。

嘉義縣消防局提醒民眾，各式車輛應定期檢查保養，若發現車況有異常時，應即時檢查維修，以免造成火災或交通事故。

嘉義鹿草驚傳火燒車，一男子成焦屍。記者李宗祐／翻攝

嘉義鹿草監獄前驚傳火燒車，消防趕往現場出水線搶救。記者李宗祐／攝影