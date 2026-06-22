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影／酒駕男撞車找頂替！狂逃拒檢撞警車 蘇澳警拔槍、擊窗驚險逮人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳發生驚險警匪對峙，一名遊覽車司機昨天下午疑似喝藥酒後，開車逆向撞擊鄰居車輛，隨後踩油門逃逸，其友人到場企圖頂替掩護。警方調閱監視器識破謊言，立即發動警網展開攔截，不料男子遭圍捕時，竟企圖衝撞員警，迫使警方當場拔槍、破窗強勢將人逮捕，訊後把肇逃司機與頂替者扭送法辦。

蘇澳警分局昨天下午3時許接獲民眾報案，指蘇澳鎮長壽街有車輛遭擦撞，而肇事車輛未停留處理就逕自駛離。警方火速派員趕抵現場，調查過程中發現，涉案駕駛的韓姓友人竟然留在原地，向警方謊稱「自己才是肇事駕駛」，語意邏輯不清，意圖頂替掩護。

警方辦案人員擴大調閱監視器釐清後，戳破謊言，確認該男並非實際駕駛，隨即通報線上警力鎖定涉案車輛展開攔截圍捕。

根據附近目擊民眾表示，當時這輛肇事車輛違規逆向停在路邊，駕駛講完電話後突然直接衝出去，連續撞擊鄰居車輛兩次，隨後加速踩下油門，一路往南方澳方向逃逸。

駕駛原本以為沒人追趕決定掉頭返程，不料警方已布下天羅地網，下午4時許，員警在蘇花公路口與蘇東中路發現該輛車，多輛警用機車隨即上前攔查。

這名渾身酒氣的駕駛見到警方，非但不配合，反而發狠猛踩油門企圖衝撞員警，警方果斷依法拔槍喝止，並高舉警棍朝著車窗猛烈敲擊，車窗玻璃瞬間裂成蜘蛛網狀。

員警大聲喝令黃男「下車」，這名年約60歲的黃姓男子才終於光著腳丫、搖晃不穩步出車外。經實施酒測，其呼氣酒精值竟高達每公升0.63毫克。

警方進一步調查，發現該男平時的職業竟然是遊覽車司機，身為專業運將卻知法犯法，還砸了飯碗。全案訊後警方也將涉案駕駛及頂替友人，分別依刑法頂替、妨害公務及公共危險罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肇逃找人頂替的黃男企圖衝撞警車，員警當場拔槍並以警棍擊窗，最後迫使對方下車，追捕逮人過程驚險。圖／警方提供
肇逃找人頂替的黃男企圖衝撞警車，員警當場拔槍並以警棍擊窗，最後迫使對方下車，追捕逮人過程驚險。圖／警方提供

肇逃找人頂替的黃男企圖衝撞警車，員警當場拔槍並以警棍擊窗，最後迫使對方下車，追捕逮人過程驚險。圖／警方提供
肇逃找人頂替的黃男企圖衝撞警車，員警當場拔槍並以警棍擊窗，最後迫使對方下車，追捕逮人過程驚險。圖／警方提供

肇逃找人頂替的黃男企圖衝撞警車，員警當場拔槍喝令對方下車，場面驚險。圖／警方提供
肇逃找人頂替的黃男企圖衝撞警車，員警當場拔槍喝令對方下車，場面驚險。圖／警方提供

黃姓職業司機撞車後肇逃，還找人頂替，蘇澳警方發動警網，數輛機車前後圍捕嫌犯。圖／警方提供
黃姓職業司機撞車後肇逃，還找人頂替，蘇澳警方發動警網，數輛機車前後圍捕嫌犯。圖／警方提供

蘇澳 遊覽車 酒駕 警察

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