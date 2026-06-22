87歲鄧姓老婦偷偷坐著助行輪椅滑出家門。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局員警日前下午5時許接獲民眾通報，在中壢區義民路二段有一名老婦疑似迷途，需要警方協助。興國派出所警員顏呈霖、施明村員警到場發現，該名坐輪椅的87歲鄧姓老婦神情茫然且行動不便，無法清楚說明住處，且身上未攜帶足以辨識身分的證件或物品，決定先將他帶回派出所休息。員警隨後利用警政系統進行交叉比對，終於確認老婦身分後，立即聯繫家屬到場接回。

87歲鄧姓老婦家屬頻頻向員警表達感謝之意。圖：讀者提供

興國派出所表示，老婦是偷偷坐著助行輪椅滑出家門，其女兒王姓女子接獲警方通知後，趕到派出所見到母親平安無恙，終於放下心中大石。王女表示，發現母親外出未歸後，全家人四處尋找，正急得不知所措，幸好警方即時協助，才能讓母親平安返家，頻頻向員警表達感謝之意。

中壢分局長林鼎泰提到，家中如有高齡長者或失智症患者，家屬應多加留意其生活動態，可讓長者配戴聯絡資訊卡、愛心手鍊或相關定位設備，以利走失時能迅速確認身分。警方也將持續秉持同理心與服務熱忱，積極協助有需要的民眾，守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢失智嬤獨自坐輪椅溜出門 警靠1招查身分聯絡家屬