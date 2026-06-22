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影／台南龍舟市集濺血！2工讀生爆口角 失控持刀揮舞釀3傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南端午節國際龍舟賽昨晚閉幕，惟在安平區慶平路臨時攤販區傳出兩名未成年女工讀生疑為工作分配起爭執，朱姓少女找來家人協調，陳姓少女情緒失控拿起工作用菜刀揮舞，砍傷朱女家人的手臂，自己手部也受傷，另名勸架男子手腳擦挫傷，3人送醫治療，均無生命危險。

台南市警四分局副分局長侯明任說，昨晚8時45分許，在安平區慶平路臨時攤販區，發生一起攤商員工口角衝突事件，過程中，1名員工持工作用菜刀與對方互相拉扯，造成雙方手臂輕微受傷，另1名勸架男子手腳擦挫傷。

他表示，分局獲報後立即到場處理，並依傷害現行犯將帶回調查。同時，他呼籲民眾遇有糾紛應保持理性，切勿因一時衝動而觸法。

據調查，朱、陳姓兩名少女都是攤商所雇用的工讀生，雙方疑因工作分配問題而口角，朱姓少女找來家人出面協調，未料，陳姓少女見狀突然失控拿起工作用菜刀揮舞，砍傷對方家人的手臂，自己手部也受傷。另有上前勸阻的男子則手腳擦挫傷。

警方獲報後立即趕抵現場，將相關人員分開並控制現場狀況，避免衝突進一步擴大。隨後，將陳姓少女帶回調查。警方指出，將進一步釐清衝突原因及其責任，依法查處。

陳姓少女情緒失控拿起工作用菜刀揮舞，砍傷朱女家人的手臂，自己手部也受傷，另名勸架男子手腳擦挫傷，3人送醫治療，均無生命危險。圖／讀者提供
陳姓少女情緒失控拿起工作用菜刀揮舞，砍傷朱女家人的手臂，自己手部也受傷，另名勸架男子手腳擦挫傷，3人送醫治療，均無生命危險。圖／讀者提供

台南市警四分局指出，分局昨晚獲報後立即到場處理，並依傷害現行犯將帶回調查。圖／讀者提供
台南市警四分局指出，分局昨晚獲報後立即到場處理，並依傷害現行犯將帶回調查。圖／讀者提供

端午節 台南 工讀生

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