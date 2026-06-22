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好樂迪歡唱變調！酒後揮西瓜刀割傷友人 不滿「稱兄道弟」不尊重

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張姓男子、唐姓男子等5人昨在台北市好樂迪KTV景美店飲酒唱歌，離開時張與唐起口角，張在店外持西瓜刀揮舞割傷唐手部，唐經消防隊包紮無大礙，警方逮捕張依妨害自由罪移送。

警方調查，39歲張姓男子與友人31歲唐姓男子等3男2女，前往北市文山區羅斯福路6段的好樂迪消費，昨上午11時許離開時發生衝突，張持西瓜刀揮舞，同行友人勸阻，過程中唐手部遭割傷。

員警獲報趕抵持電擊槍控制現場，唐經救護人員包紮後表示無需至醫院救治，警方從張身上查扣西瓜刀2把、折疊刀1把，將5人帶回文山二警分局景美派出所釐清，查出張酒後不滿唐「稱兄道弟不尊重」而起口角，唐未提告傷害罪，警詢後將張依妨害自由罪移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子、唐姓男子等5人昨在台北市好樂迪KTV景美店飲酒唱歌，離開時張與唐起口角，張在店外持西瓜刀揮舞割傷唐手部。記者李奕昕／翻攝
張姓男子、唐姓男子等5人昨在台北市好樂迪KTV景美店飲酒唱歌，離開時張與唐起口角，張在店外持西瓜刀揮舞割傷唐手部。記者李奕昕／翻攝

張姓男子、唐姓男子等5人昨在台北市好樂迪KTV景美店飲酒唱歌，離開時張與唐起口角，張在店外持西瓜刀揮舞割傷唐手部。記者李奕昕／翻攝
張姓男子、唐姓男子等5人昨在台北市好樂迪KTV景美店飲酒唱歌，離開時張與唐起口角，張在店外持西瓜刀揮舞割傷唐手部。記者李奕昕／翻攝

好樂迪 西瓜 消防隊

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