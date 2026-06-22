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影／4歲童未上車慘跌…小阿姨違駕差點輾過 目擊者怒「看了好火」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭發生驚險誇張的交通違規，一名女駕駛違停人行道讓兩名幼童上車，未料4歲外甥女還沒上車，竟在車門還沒關的情況下把車開走，女童腳步追車不及「慘摔」馬路，女駕沒有察覺差點輾過女童，違規跨越雙黃線迴轉開走，引爆目擊者大罵。警方今查出女子涉及無照違停等，一口氣開出5張罰單，並通報兒少保護介入調查。

經查，事發於21日下午4時35分許，20多歲林姓女子載著孩子及4歲外甥女外出購物，地點位在羅東鎮中山路二段與東榮路一段路口的超商前。根據民眾提供行車記錄器畫面，林女帶著兩名孩童購物後準備離開，當其中一名孩童已上車，4歲外甥女正跨入車內，不料駕駛未察覺，直接踩油門開車，後輪差點輾過。

目擊民眾在臉書社群貼出影片，畫面中女童碎步狂追卻抵不過車速，最後重摔路旁，路人見狀趕快扶起幼童，避免遭車輛輾過，忍不住怒喊：「喂！你在幹嘛！」爆料者更痛批，駕駛發現小孩掉下去，被民眾罵半天，才邊碎念邊走過來牽走小孩，完全不關心孩子有沒有受傷，讓人傻眼。

影片曝光後引發網友暴怒，排山倒海留言怒轟駕駛「超扯」、「有夠離譜，看了好火」。大批網友說「不會顧，拜託不要生！」「天啊，還好沒輾過去」、「車門都還沒關急著開，違規迴轉…單手開車很帥？」

不少人質疑「那麼小的小朋友給他自己上車喔？」「遲早出事或害到家人」、「感覺小孩一上車應該會被揍…好可憐」；更有憤怒民眾大罵「垃圾，車也不會開轉出去想害死別人」、「先驗一下有沒有吸毒！」

宜蘭縣府相關單位展開調查，羅東警分局今天表示，經查5項違規無照駕駛、紅線違停、未緊閉車門即起步、違規跨越雙黃線迴轉、未打方向燈，依法掣單舉發並通報兒少保護案；縣府社會處回應，林女住外縣市，若查證故意讓孩子處於立即危險環境，可依「兒少權法」處6萬至60萬元罰鍰，強制接受最高50小時親職教育輔導。

4歲女童還沒有上車，駕駛跨越雙黃線就把車輛開走，造成女童腳步追車不及「跌趴慘摔」馬路，非常危險。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
4歲女童還沒有上車，駕駛跨越雙黃線就把車輛開走，造成女童腳步追車不及「跌趴慘摔」馬路，非常危險。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

女童慘摔位置，就在女駕駛小阿姨的車輪旁邊，差點被輾過，讓網友直呼誇張。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
女童慘摔位置，就在女駕駛小阿姨的車輪旁邊，差點被輾過，讓網友直呼誇張。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

女童的腳還在車外跑，駕駛就把車子開走，造成女童的腳步追車不及「跌趴慘摔」馬路。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
女童的腳還在車外跑，駕駛就把車子開走，造成女童的腳步追車不及「跌趴慘摔」馬路。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

4歲女童還沒有上車，駕駛就把車子開走，造成女童腳步追車不及「跌趴慘摔」馬路。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
4歲女童還沒有上車，駕駛就把車子開走，造成女童腳步追車不及「跌趴慘摔」馬路。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

女童尚未上車，慘摔路旁， 目擊者見狀馬上把女童扶起，避免被車子輾過，氣得大罵駕駛：「喂，妳在幹嘛！」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
女童尚未上車，慘摔路旁， 目擊者見狀馬上把女童扶起，避免被車子輾過，氣得大罵駕駛：「喂，妳在幹嘛！」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

違停 宜蘭 人行道 無照駕駛

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