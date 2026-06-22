快訊

蔡英文當年為甜柿道歉 梁文傑如今還欠釋迦一個交代

中國槓上印度！邊境爭議的百年困局怎麼解？

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

飼主惡意放養大型犬咬死家犬 嘉義縣家畜所開罰5萬3千元送辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

惡意放養犬隻破壞誘捕籠縱狗行兇，<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>縣家畜所開罰5萬3千元移送法辦。圖／嘉義縣政府提供
惡意放養犬隻破壞誘捕籠縱狗行兇，嘉義縣家畜所開罰5萬3千元移送法辦。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎鄉發生家犬攻擊事件，許姓民眾長期將5名大型犬放養於果園，犬群在村里遊蕩並多次咬死其他家犬。嘉義縣家畜疾病防治所多次規勸，許姓民眾仍屢勸不聽，甚至私自將政府誘捕籠內的犬隻放出。家畜所除依動物保護法重罰5萬3000元，並將相關事證移送地檢署偵辦。

家畜所長林珮如表示，飼主負有妥善管領責任，絕不得任意放養或縱容犬隻在外遊蕩，民眾應落實絕育、登記及適當繫繩管領措施，切勿抱持鄉下地方放養沒關係的錯誤觀念。

家畜所2026年1月陸續接獲民眾陳情，指稱竹崎鄉山區有果園長期放養大型犬，造成當地居民恐慌。稽查人員前往現場發現，該果園為住在竹崎市區的許姓民眾所有，當下要求在期限內完成犬隻絕育並繫繩管領，不可再次放養肇事。

家畜所在現場設置誘捕籠與巨型圍籬抓捕問題犬隻，許姓民眾不僅未在期限內履行承諾，甚至放任母犬懷孕產下幼犬，更將巨型圍籬捕獲的犬隻擅自放出。

家畜所針對許姓民眾未完成絕育及疏縱犬隻的違規行為依法開罰，並將其犬隻列為攻擊性犬隻，未來出入公共場所必須全程繫繩並戴上口罩。針對破壞政府誘捕設備、放任犬隻損害他人財產等行徑，已移送警方及地檢署依法究辦。

飼主放任大狗遊蕩還私放誘捕犬隻，嘉義縣家畜所展現零容忍嚴懲移送法辦。圖／嘉義縣惡意放養犬隻破壞誘政府提供
飼主放任大狗遊蕩還私放誘捕犬隻，嘉義縣家畜所展現零容忍嚴懲移送法辦。圖／嘉義縣惡意放養犬隻破壞誘政府提供

遭咬家犬奄奄一息。圖／嘉義縣政府提供
遭咬家犬奄奄一息。圖／嘉義縣政府提供

嘉義

延伸閱讀

放任3犬路上亂竄害女騎士摔車昏迷10月亡 飼主狡辯：她自摔病死

北市24隻柴犬集體被棄養？原來背後有心酸故事

可憐法國鬥牛犬全身壁蝨大雨中亡 網友怒「檢舉飼主幫牠申冤」

7年追蹤55隻石虎、14隻因犬攻擊喪命 生多所沉痛籲：莫再讓狗在外游蕩

相關新聞

台東玄濟宮「濟顛禪師」遭其他宮廟踢館 大批警力維持秩序

台東玄濟宮「濟顛禪師」鄔馨茹近日聲名大噪，昨晚知本地區一間宮廟糾眾前往玄濟宮，自稱此行要「掃蕩不正神」，雙方鼓譟叫囂，吸引大批民眾圍觀，同時也驚動警方前往現場維持秩序。最後警方以優勢警力築成人牆，未發生肢體衝突。

國1五楊高架軍方小巴、遊覽車碰撞 11傷1司機受困

1輛軍方小巴與1輛遊覽車今上午7時48分左右，在國道一號五楊高架43.8公里南向路段發生碰撞，造成11人受傷，其中小巴司機受困駕駛座，消防人員獲報後緊急趕往現場搶救。

宮廟遭竊價值50萬金牌 竹南警萬華逮獲竊盜通緝犯

苗栗縣警察局竹南分局日前接獲轄內宮廟人員報案，稱有陌生男子闖入宮廟，以破壞鎖頭方式侵入，竊走一面重約3兩金牌及若干小金牌，總價值約50萬餘元；案發後，警方立即成立專案小組展開偵辦，全力查緝，昨晚間跨轄在台北萬華將吳姓嫌疑人拘捕到案。

影／4歲童未上車慘跌...小阿姨違駕差點輾過 目擊者怒「看了好火」

宜蘭發生驚險誇張的交通違規，一名女駕駛違停在人行道讓兩名幼童上車，未料4歲外甥女還沒上車，竟在車門還沒關的情況下把車開走，女童腳步追車不及「慘摔」馬路，女駕沒有察覺差點輾過女童，違規跨越雙黃線迴轉開走，引爆目擊者大罵。警方今查出女子涉及無照違停等，一口氣開出5張罰單，並通報兒少保護介入調查。

飼主惡意放養大型犬咬死家犬 嘉義縣家畜所開罰5萬3千元送辦

嘉義縣竹崎鄉發生家犬攻擊事件，許姓民眾長期將5名大型犬放養於果園，犬群在村里遊蕩並多次咬死其他家犬。嘉義縣家畜疾病防治所多次規勸，許姓民眾仍屢勸不聽，甚至私自將政府誘捕籠內的犬隻放出。家畜所除依動物保護法重罰5萬3000元，並將相關事證移送地檢署偵辦。

新北住警器8年成功示警846件 火勢延燒前及時逃生

新北市推動擴大住警器設置範圍，今年2月泰山區一處住宅發生火警，因戶內安裝住警器，住戶在火警發生之初，聽到示警及時撤離；今年5月新莊區一位民眾因離開廚房時未關閉爐火引發火警，幸聽見住警器鳴動後及時逃生並報案，幸無人傷亡。新北市消防局統計，自2019年至2026年5月31日止，全市住警器成功示警案例累計達846件，住警器已是居家防火不可或缺的重要防線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。