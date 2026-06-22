飼主惡意放養大型犬咬死家犬 嘉義縣家畜所開罰5萬3千元送辦

惡意放養犬隻破壞誘捕籠縱狗行兇，嘉義縣家畜所開罰5萬3千元移送法辦。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎鄉發生家犬攻擊事件，許姓民眾長期將5名大型犬放養於果園，犬群在村里遊蕩並多次咬死其他家犬。嘉義縣家畜疾病防治所多次規勸，許姓民眾仍屢勸不聽，甚至私自將政府誘捕籠內的犬隻放出。家畜所除依動物保護法重罰5萬3000元，並將相關事證移送地檢署偵辦。

家畜所長林珮如表示，飼主負有妥善管領責任，絕不得任意放養或縱容犬隻在外遊蕩，民眾應落實絕育、登記及適當繫繩管領措施，切勿抱持鄉下地方放養沒關係的錯誤觀念。

家畜所2026年1月陸續接獲民眾陳情，指稱竹崎鄉山區有果園長期放養大型犬，造成當地居民恐慌。稽查人員前往現場發現，該果園為住在竹崎市區的許姓民眾所有，當下要求在期限內完成犬隻絕育並繫繩管領，不可再次放養肇事。

家畜所在現場設置誘捕籠與巨型圍籬抓捕問題犬隻，許姓民眾不僅未在期限內履行承諾，甚至放任母犬懷孕產下幼犬，更將巨型圍籬捕獲的犬隻擅自放出。

家畜所針對許姓民眾未完成絕育及疏縱犬隻的違規行為依法開罰，並將其犬隻列為攻擊性犬隻，未來出入公共場所必須全程繫繩並戴上口罩。針對破壞政府誘捕設備、放任犬隻損害他人財產等行徑，已移送警方及地檢署依法究辦。

飼主放任大狗遊蕩還私放誘捕犬隻，嘉義縣家畜所展現零容忍嚴懲移送法辦。圖／嘉義縣惡意放養犬隻破壞誘政府提供