宮廟遭竊價值50萬金牌 竹南警萬華逮獲竊盜通緝犯

苗栗縣警察局竹南分局日前接獲轄內宮廟人員報案，稱有陌生男子闖入宮廟，以破壞鎖頭方式侵入，竊走一面重約3兩金牌及若干小金牌，總價值約50萬餘元；案發後，警方立即成立專案小組展開偵辦，全力查緝，昨晚間跨轄在台北萬華將吳姓嫌疑人拘捕到案。

竹南警方指出，經專案小組人員調閱周邊及道路監視器畫面，逐一比對影像分析，迅速鎖定63歲吳姓男子涉嫌重大，另查其為竊盜通緝犯，警方沿路追蹤其逃逸路線，於21日晚間順利在台北市萬華區將他查緝到案。

吳嫌到案後供稱，所竊得的金牌已於6月17日下午變賣，警方除依法偵辦外，將持續追查贓物流向，積極查扣犯罪所得，以維護被害人權益；全案警詢後，今天上午依竊盜案通緝移送苗栗地檢署偵辦。

竹南分局提醒，民眾若發現可疑人士於寺廟或公共場所徘徊、疑似從事不法行為，請立即撥打110報案，共同守護社會治安。