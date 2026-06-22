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土城凌晨火警 1老翁疑住家斷電點蠟燭釀災死亡
土城區金城路一段某老舊平房今天凌晨1時許發生火警，警消出動人車搶救迅速滅火，但仍造成一臥病在床的7旬老翁死亡，由於火場已斷電多時，疑點蠟燭釀災，起火原因待查。
警消今天凌晨1時35分獲報平房住宅火警，經派遣29車71人到場救援，火勢在10多分鐘就完全撲滅。經搜索，在臥室中發現一名死者，已明顯身亡，主要是客廳雜物起火，燃燒面積約達20平方公尺。
警消初步了解，死者長期因病臥床，再加上起火民宅已斷電約兩年，起火原因疑為點蠟燭、蚊香所致，詳細起火原因仍待調查釐清。
土城區公所指出，起火平房屋主是79歲林姓男子，死者是74歲的弟弟，弟弟去年年中才搬來和哥哥一起住，兩人都是低收入戶，是公所列管送餐及發放生活補助的關懷對象，哥哥目前已接受公所緊急安置。
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