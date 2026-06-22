攀7樓陽台潛鄰居家偷食物 高中姊帶國小弟扮蜘蛛人原因曝

住在新北市林口區一處社區的未成年姊弟，4月初疑因肚餓難耐，竟從住處7樓陽台攀爬至隔壁鄰居家中，偷取屋內餅乾果腹。鄰居查看監視器發現後上門理論，姊弟母親趕緊道歉私了。警方接獲議員通報後已轉教育局輔導，區公所也將進行協助。

據了解，住在林口區這處社區大樓的婦人，單獨扶養3名仍在就學的未成年子女，僅靠婦人微薄薪水維持家中經濟。今年4月初就讀高中的大女兒與就讀國小的小兒子在家中時疑因沒食物難耐飢餓，竟從住處7樓陽台跨到隔壁鄰居家中，2姊弟見鄰居出門不在家竟偷吃鄰居家冰箱食物及餅乾。隔天2姊弟食髓知味再度潛入鄰居家中找食物，行竊過程被居家監視器拍下回傳至鄰居手機。

鄰居得知後登門理論，姊弟母親得知孩子闖下大禍立即與鄰居私下和解並簽切結書，但此事已在社區傳開，住戶得知後驚訝不已，擔心小孩可能會不小心摔下來，也擔憂該戶是否出現困難急需援助。

新北市議員蔡淑居接獲民眾告知後立即向警方查證，林口警分局經查本案受害屋主並未報案，經查訪社區警衛後確認確有發生此事，警員立即詢問被害屋主，屋主才表示平時並未住於林口，當時透過屋內攝影機發現2名孩童自陽台攀爬進入屋內，停留約10餘分鐘，僅偷吃過期餅乾損失輕微。且已與對方家長達成和解簽立切結書，未報案及追究，若有提告需求將自行前往報案。

林口分局偵查隊已完成偏差行為通報，將由教育局派員進行輔導協助，另聯繫林口區公所後經查詢該戶不符合相關救助福利身分，區公所將先協助辦理「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」，後續將全力協助相關申請程序。