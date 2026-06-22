台中10歲男童頭頂、手指慘遭虎頭蜂螫傷 市府急移除蜂窩

台中市東區一所國小一名10歲男童今天清晨7時許遭虎頭蜂螫傷，台中市消防局獲報，救護車到場發現，男童的頭頂及左手指遭蜂螫傷，螫傷處疼痛，意識清楚，已送醫治療。校方除依規進行校安通報，並同步通報農業局委外廠商立即到場拆除蜂窩。

農業局接獲消防局通知到場察看，發現是教室外冷氣室外機有虎頭蜂築巢。農業局指出，該蜂種為黃腰虎頭蜂，屬都市與近郊常見蜂種，夏秋為蜂群活躍高峰。提醒民眾發現蜂巢應保持安靜、快速離開；若遭蜂群攻擊，應以衣物護住頭部，壓低身體迅速撤離。

教育局呼籲，學校若於校園內發現虎頭蜂巢，應避免騷擾或攻擊蜂群，並立即設置警示帶區隔，向師生宣導該處請勿靠近。

農業局也提醒，發現蜂巢可撥打1999通報，該局將由委託廠商處理；若遭虎頭蜂螫傷，請立即撥打119儘速就醫。