台大教授「廣告」三貂角遭蜂螫昏迷半小時經驗 盼降野外風險

台大丁姓教授和妻子到新北市瑞芳區三貂角登山時，遭蜂群攻擊受傷，幸運獲救。丁姓教授事後在臉書貼文，「廣告」親身經歷，希望對在野外的朋友有些幫助，降低一點風險。記者邱瑞杰／翻攝 新北市瑞芳區接連兩天有登山民眾遭蜂螫傷，受傷送醫的台大丁姓教授事後在個人臉書貼文，並設定公開，希望「廣告」親身經歷，能對在野外的朋友有些幫助，降低一點風險。新北動保處也提供防蜂小撇步，看到疑似虎頭蜂巢可點擊「公民通報虎頭蜂」通報。

新北市消防局20日接獲報案，瑞芳三貂嶺步道有2名登山客遭疑似虎頭蜂攻擊受傷，消防人員上山救護，傷者是丁姓夫妻，送醫後脫險。瑞芳小粗坑古道21日另有4名登山客遭蜂襲擊，4人被螫傷，李女傷勢較重送醫。

丁姓教授當晚在臉書寫長文，開頭表示「熟悉我的人都知道，我很不希望被網路流量綁架，很多時候我是刻意逃避網路的公眾曝光」，但因為這次他的經歷，對於很多在野外「打滾」的朋友，可能會有一些幫助，未來可能可以降低一點風險，因此把貼文設定公開，以第一人稱詳細「廣告」。

丁姓教授表示，過溪後的山徑蕨草很多，難見到地面，他折斷擋路的一枝山棕葉，三秒內就有至少十幾隻蜂群來螫他。這些蜂不大、也不很黃，也沒有在皮膚留下螫針，應該不是中華大虎頭蜂，後經太太的專家朋友研判，應該是變側異腹胡蜂（Parapolybia varia）。

文中還提及因為蜂來得太急，丁姓教授說，未看清楚蜂群，就被叮的受不了。生涯中常常被個別的蜜蜂、虎頭蜂及其他蜂螫過，就只是局部紅腫，被這麼多的蜂螫是第一次，所以「不敢鐵齒，沒去報仇，馬上回頭」，急忙往回跑，並叫太太趕快後退。

丁姓教授回想蜂螫後數分鐘，感覺視力愈來愈薄弱、模糊，快速地有喝醉的感覺。妻子跟他說，後來他昏倒，躺在地上，全身冒汗。昏迷20至30分鐘期間，他有呼吸，但無意識。

他恢復意識時，接獲報案的消防員也已經在路上，雖然頭很暈，還是慢慢往回走，遇到救援人員時，意識已不大清楚，但記得上救護車時，現場有十位以上救援人員。他說，要再次衷心感謝新北市消防局第六大隊平溪分隊、特搜大隊秀峰分隊，「如果要評測這次非演習的真實案件，表現絕對超過100分。」

新北市動物處建議民眾，戶外活動穿著淺色、光滑材質之長袖衣褲及淺色帽子，避免穿著深色或粗糙材質衣物，並可隨身攜帶簡易防護用品，如含DEET成分驅蚊液，活動前適量噴灑。

動物處表示，虎頭蜂螫傷案件常發生在田間、林地及郊山步道等環境。蜂巢常隱藏於草叢、灌木、樹叢或地下，民眾若未察覺而誤闖警戒範圍，極易引發蜂群攻擊。若發現已有1、2隻警戒蜂盤旋，應立即冷靜撤離。

動保處為避免民眾遭受蜂螫，2023年起便和台大昆蟲系合作，設立虎頭蜂熱點地圖，提供虎頭蜂築巢及螫傷熱點資訊，後續又設立Line Bot新北市虎頭蜂熱點警示系統，民眾掃描QR Code即可自動加入，可隨時得知身處位置是否為虎頭蜂築巢熱點，若見疑似虎頭蜂窩也能立即通報，保護自己也保護他人。

新北市動保處和台大昆蟲系合作，設立虎頭蜂熱點地圖，並設立Line Bot新北市虎頭蜂熱點警示系統，民眾掃描QR Code即可自動加入，可隨時得知身處位置是否為虎頭蜂築巢熱點。圖／新北市動保處提供