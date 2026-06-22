台東玄濟宮「濟顛禪師」遭其他宮廟踢館 大批警力維持秩序

面對大批踢館人士，「濟顛禪師」鄔馨茹現身後從容面對。圖／民眾提供 台東玄濟宮「濟顛禪師」鄔馨茹近日聲名大噪，昨晚知本地區一間宮廟糾眾前往玄濟宮，自稱此行要「掃蕩不正神」，雙方鼓譟叫囂，吸引大批民眾圍觀，同時也驚動警方前往現場維持秩序。最後警方以優勢警力築成人牆，未發生肢體衝突。

知本這家宮廟昨出動大批信眾前往玄濟宮，其中一名信眾當場「起乩」，並自稱自己才是正神，受到神明指示要到玄濟宮掃蕩不正神。玄濟宮也不甘示弱，宮主「濟顛禪師」出面迎戰，雙方你來我往、互不相讓。

雙方對峙過程中，鄔馨茹提及，她去曾去為鬧事宮廟開光，不料今天卻被這樣對待。她表示，「我很有禮貌歡迎你來，你竟然連師父都不認了」、「當時很多人霸凌你，台東玄濟宮救了你，你今天都不認了」，反而來處理「師父」，根本就是忘恩負義。

台東玄濟宮宮主鄔馨茹身穿濟公百衲服，以「濟顛禪師」自居，她的信眾穿著紫色的外星人尬電團服現身，還會集體跪拜，特殊言行近日在網路爆紅，也引起其他宮廟界人士關注。

大批信眾與圍觀民眾將台東玄濟宮團團圍住，兩派宮廟人士隔空叫罵、氣氛緊張。圖／民眾提供