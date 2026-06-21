聽新聞
0:00 / 0:00
端午收假日不平安！雪隧5車連環撞釀4傷才搶通 又驚傳火燒車冒煙
國5收假日不平安，今天傍晚6時許才傳出5輛車在雪隧發生連環撞，造成4人受傷送醫，晚間7時許，北上15公里又驚傳火燒車，所幸只是因為車輛引擎過熱，車頭冒煙，未釀成更嚴重災情，經由拖吊車把故障車輛拖走。
國道5號北上19.7公里的雪山隧道於傍晚6時3分發生嚴重交通事故，5輛自小客車因為連環大追撞，導致北上車道內側與外側均受到阻礙，北上路段「全線封閉」管制。由於適逢端午節連假的收假日尖峰時段，事故後方車流一度回堵6公里。
肇事初步原因，疑為35歲陳姓男子駕駛自小客車，未注意前方車流靜止狀態因而撞上前車，引發連環撞，造成4人受傷意識清醒，分別送往陽明交通大學附設醫院及萬芳醫院。搶救人員優先拖離搶通內側車道，7時左右外側車道也通車。
這起事故才剛排除通車不久，位於北上15公里又驚傳通報火燒車，車輛疑因引擎過熱，造成車頭冒煙，駕駛緊急停在路肩等候救援，所幸後來並沒有起火燃燒，連繫拖吊車把這輛事故車拖走。
國九大隊呼籲用路人上國道前請務必養足精神，切勿疲勞駕駛，行車應注意車輛狀態，勿分心駕駛，變換車道時應依標誌、標線、號誌指示，保持安全距離。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。