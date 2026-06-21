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端午收假日不平安！雪隧5車連環撞釀4傷才搶通 又驚傳火燒車冒煙

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5收假日不平安，今天傍晚6時許才傳出5輛車在雪隧發生連環撞，造成4人受傷送醫，晚間7時許，北上15公里又驚傳火燒車，所幸只是因為車輛引擎過熱，車頭冒煙，未釀成更嚴重災情，經由拖吊車把故障車輛拖走。

國道5號北上19.7公里的雪山隧道於傍晚6時3分發生嚴重交通事故，5輛自小客車因為連環大追撞，導致北上車道內側與外側均受到阻礙，北上路段「全線封閉」管制。由於適逢端午節連假的收假日尖峰時段，事故後方車流一度回堵6公里。

肇事初步原因，疑為35歲陳姓男子駕駛自小客車，未注意前方車流靜止狀態因而撞上前車，引發連環撞，造成4人受傷意識清醒，分別送往陽明交通大學附設醫院及萬芳醫院。搶救人員優先拖離搶通內側車道，7時左右外側車道也通車。

這起事故才剛排除通車不久，位於北上15公里又驚傳通報火燒車，車輛疑因引擎過熱，造成車頭冒煙，駕駛緊急停在路肩等候救援，所幸後來並沒有起火燃燒，連繫拖吊車把這輛事故車拖走。

國九大隊呼籲用路人上國道前請務必養足精神，切勿疲勞駕駛，行車應注意車輛狀態，勿分心駕駛，變換車道時應依標誌、標線、號誌指示，保持安全距離。

雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／翻攝自高公局路況系統
雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／翻攝自高公局路況系統

雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／翻攝自高公局路況系統
雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／翻攝自高公局路況系統

雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／翻攝自高公局路況系統
雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／翻攝自高公局路況系統

雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／國九大隊提供
雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／國九大隊提供

雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／國九大隊提供
雪隧北上5車連環大追撞，造成4人受傷送醫，車流回堵6小時，未料搶通恢復才沒多久，距離該起事故不遠處的北上車道又傳出火燒車，所幸只是車頭冒煙，當成故障車拖走。 圖／國九大隊提供

雪隧 國道

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