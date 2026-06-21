阿里山今中午傳登山意外 老翁跌落30公尺溪谷送醫搶救不治

嘉義縣阿里山今天中午發生1名70歲老翁墜崖意外。該名老翁跟隨約300人的健行隊前往阿里山登山，不慎跌落30多公尺深的溪谷，當場失去呼吸心跳。消防局表示，接獲報案後立即派員趕往現場，由於地形險峻，救援人員以人力接駁方式協助老翁脫困，並緊急送往香林衛生室搶救。

消防局表示，今天中午墜崖的老翁因傷勢嚴重，現場直接由消防人員進入溪谷搜救，並以徒步搬運方式帶出。

據了解，今天發生意外的老翁是參加大型登山健行活動，整個團隊成員多達300人。老翁在行經阿里山山區路段時意外失足墜落，同行隊員發現後隨即報案求救。消防局呼籲，民眾參與集體登山活動時，仍須密切注意沿途路況與自身腳步，在地形起伏較大的路段更應保持安全距離，避免發生滑落或墜崖憾事。

阿里山驚傳300人健行隊意外，70歲老翁墜崖無生命徵象。圖／翻攝畫面