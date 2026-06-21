疑整路沒踩煞車…桃園毒駕男駕小貨車狠撞2轎車 5人受傷

張姓男子昨晚6時47分駕駛小貨車，行經桃園市八德區榮興南路，疑因毒駕一路未踩煞車，狠撞前方2輛停等紅燈的白色轎車，造成5人輕傷。警方到場實施酒測及毒品快篩，3方駕駛酒測值均為零，但張男毒測呈依托咪酯（喪屍煙彈）陽性反應，並當場查扣煙彈1顆，全案依毒品及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

有網友昨晚在Threads PO出現場肇事影片，直指「毒駕新聞一大堆，今天還真是讓我遇到了，吸毒那個還理直氣壯說自己沒煞車。我問號？要嗑藥怎麼不在家嗑？出來害人才能助興？」並抱怨「真的夠衰遇到這種，要錢沒錢，爛命一條」，文章一出隨即引發網友熱議。

八德警分局八德交通分隊分隊長陳建名表示，張男駕駛小貨車從榮興南路往興豐路方向行駛，撞擊前方停等紅燈的2輛白色轎車，造成前方2車5人輕傷，3方駕駛酒測值均為零。警方到場後發現張男精神狀況有異，當場施予毒品快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，並查扣煙彈1顆，全案依毒品及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，毒駕零容忍，吸毒上路形同蓄意謀殺，近年因施用大麻、安非他命或依托咪酯後駕車的公共危險事件頻傳，毒品會嚴重影響駕駛人的判斷力、專注力與反應速度。為維護用路人安全，政府與警方將持續強力執法取締並推動法規修正，籲請民眾切勿以身試法。

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