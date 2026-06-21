快訊

收假了！國5晚間紫爆「時速僅10公里」 國1、國3也湧現北返車潮

不只是衛浴製造商！日本TOTO靠半導體賺翻 將砸157億搶攻市場

雪隧北上5車連環大追撞！「全線封閉」紫爆回堵 警消緊急搶通中

聽新聞
0:00 / 0:00

疑整路沒踩煞車…桃園毒駕男駕小貨車狠撞2轎車 5人受傷

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

張姓男子昨晚6時47分駕駛小貨車，行經桃園市八德區榮興南路，疑因毒駕一路未踩煞車，狠撞前方2輛停等紅燈的白色轎車，造成5人輕傷。警方到場實施酒測及毒品快篩，3方駕駛酒測值均為零，但張男毒測呈依托咪酯（喪屍煙彈）陽性反應，並當場查扣煙彈1顆，全案依毒品及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

有網友昨晚在Threads PO出現場肇事影片，直指「毒駕新聞一大堆，今天還真是讓我遇到了，吸毒那個還理直氣壯說自己沒煞車。我問號？要嗑藥怎麼不在家嗑？出來害人才能助興？」並抱怨「真的夠衰遇到這種，要錢沒錢，爛命一條」，文章一出隨即引發網友熱議。

八德警分局八德交通分隊分隊長陳建名表示，張男駕駛小貨車從榮興南路往興豐路方向行駛，撞擊前方停等紅燈的2輛白色轎車，造成前方2車5人輕傷，3方駕駛酒測值均為零。警方到場後發現張男精神狀況有異，當場施予毒品快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，並查扣煙彈1顆，全案依毒品及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，毒駕零容忍，吸毒上路形同蓄意謀殺，近年因施用大麻、安非他命或依托咪酯後駕車的公共危險事件頻傳，毒品會嚴重影響駕駛人的判斷力、專注力與反應速度。為維護用路人安全，政府與警方將持續強力執法取締並推動法規修正，籲請民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園張姓男子昨駕駛小貨車行經八德區榮興南路，狠撞前方2台等紅燈的汽車，造成5人受傷。圖／八德警分局提供
桃園張姓男子昨駕駛小貨車行經八德區榮興南路，狠撞前方2台等紅燈的汽車，造成5人受傷。圖／八德警分局提供

毒駕 毒品 桃園市

延伸閱讀

又是毒駕！桃園八德小貨車馬路直直撞 2小客車等紅燈遭殃

影／「運將大叫機械故障了！」 小黃暴衝撞對向車釀9傷3車遭殃

男子施用安非他命毒駕上路 台北地院判刑4月

氾濫！北市喪屍煙彈案件增17倍 毒駕升至10.7% 議員曝毒性一點最恐怖

相關新聞

雪隧北上5車連環大追撞！「全線封閉」紫爆回堵 警消緊急搶通中

國道五號北上19.7公里處（雪山隧道內）今晚18時10分許，發生一起嚴重交通事故，現場共有5輛自小客車發生連環追撞，導致北上車道內側與外側均受到阻礙。

又見毒駕！桃園八德區男駕小貨車狠撞2轎車 5人受傷

張姓男子昨晚6時47分駕駛小貨車，行經桃園市八德區榮興南路，疑因毒駕一路未踩煞車，狠撞前方2輛停等紅燈的白色轎車，造成5人輕傷。警方到場實施酒測及毒品快篩，3方駕駛酒測值均為零，但張男毒測呈依托咪酯（喪屍煙彈）陽性反應，並當場查扣煙彈1顆，全案依毒品及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

又是毒駕！桃園八德小貨車馬路直直撞 2小客車等紅燈遭殃

桃園市八德區榮興南路昨（20）日晚間18時47分許發生車禍，一台小貨車行經路口時，完全沒有減速，直接撞上前方正在停等紅燈的2台小客車，汽車零件當場噴飛。八德警分局獲報到場處理，發現小貨車駕駛張姓男子精神狀況有異，當場對他以毒品唾液快篩檢測，結果呈現依託咪酯陽性反應，全案依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦。至於被撞的2台小客車，車上5人均受輕傷，沒有生命危險。

板橋男4樓陽台收衣服不慎墜樓　警到場查出竟是通緝犯

因毒品及不能安全駕駛罪嫌遭通緝的30歲潘男，今天下午1時許在新北市板橋區住處4樓陽台拿曬衣桿時不慎失足墜落1樓地面，潘男頭部挫傷、右腳骨折痛得動彈不得。警方到場經查潘男是通緝犯，立即戒護陪同送醫，將待他傷勢穩定後解送歸案。

台中七旬老翁東區騎車疑自摔 傷重不治警報相驗查死因

台中市七旬蔡姓老翁今天上午9時許，騎機車行經東區南京路、南京一街時，因不明原因自摔，救護車到場時已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治，警方初步排除蔡翁有毒駕、酒駕，詳細的死因，將報請檢察官相驗，釐清死因。

瑞芳又有登山客被蜂螫傷 1女子背部手臂4傷口消防員搬運下山送醫

新北市瑞芳區三貂嶺步道昨有一對夫妻遭虎頭蜂螫傷襲擊，瑞芳區小粗坑古道今天也有4名登山客遭到蜂襲擊，李女被螫傷4處，傷勢較重，送醫後脫險。瑞芳區公所及新北市動保處也已獲報，將上山尋找蜂巢並摘除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。