雪隧北上5車連環大追撞！「全線封閉」紫爆回堵 警消緊急搶通中

國道五號北上19.7公里處（雪山隧道內）今晚18時10分許，發生一起嚴重交通事故，現場共有5輛自小客車發生連環追撞，導致北上車道內側與外側均受到阻礙。

由於適逢假日收假尖峰時段，事故後方車流迅速回堵，交通部高速公路局局即時路況顯示該路段已呈現「紫爆」狀態，國五北向雪山隧道目前已暫時採取「全線封閉」管制措施。

初步了解，事故現場有多人受傷，所幸受傷患者目前均為輕傷、意識清醒，已由救護人員進行協助。

5輛事故車輛卡在隧道內，兩線車道一度完全封閉。現場搜救與拖吊人員正全力搶通中，由於其中有兩台車輛橫跨並佔用內側車道，作業人員正優先將其拖離，目前的應變目標為「先搶通內側車道」，好讓後方大量受阻塞住的車輛能夠恢復通行。

國道警方呼籲，請準備北上的用路人特別注意行車安全，並提早改道行駛台9線（北宜公路）或台2線（濱海公路），以避開受阻路段。

雪隧北上5車連環大追撞！目前「全線封閉」紫爆回堵，警消緊急搶通中。 圖／民眾提供

雪隧北上5車連環大追撞！目前「全線封閉」紫爆回堵，警消緊急搶通中。 圖／民眾提供

雪隧北上5車連環大追撞！目前「全線封閉」紫爆回堵，警消緊急搶通中。 圖／民眾提供

雪隧北上5車連環大追撞！目前「全線封閉」紫爆回堵，警消緊急搶通中。 圖／民眾提供