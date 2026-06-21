又是毒駕！桃園八德小貨車馬路直直撞 2小客車等紅燈遭殃

桃園市八德區榮興南路昨（20）日晚間18時47分許發生車禍，一台小貨車行經路口時，完全沒有減速，直接撞上前方正在停等紅燈的2台小客車，汽車零件當場噴飛。八德警分局獲報到場處理，發現小貨車駕駛張姓男子精神狀況有異，當場對他以毒品唾液快篩檢測，結果呈現依託咪酯陽性反應，全案依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦。至於被撞的2台小客車，車上5人均受輕傷，沒有生命危險。

2026-06-21 17:06