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又是毒駕！桃園八德小貨車馬路直直撞 2小客車等紅燈遭殃
桃園市八德區榮興南路昨（20）日晚間18時47分許發生車禍，一台小貨車行經路口時，完全沒有減速，直接撞上前方正在停等紅燈的2台小客車，汽車零件當場噴飛。八德警分局獲報到場處理，發現小貨車駕駛張姓男子精神狀況有異，當場對他以毒品唾液快篩檢測，結果呈現依託咪酯陽性反應，全案依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦。至於被撞的2台小客車，車上5人均受輕傷，沒有生命危險。
八德交通分隊說明，張男駕駛小貨車行經榮興南路，往興豐路方向行駛，撞擊前方停等紅燈2台汽車，造成前方2車5人輕傷。經警方到場檢測，當事人酒測值均為0，然而張男毒品唾液快篩呈陽性反應，疑似有使用俗稱喪屍煙彈的毒品依託咪酯，警方並於現場查扣煙彈一顆，全案依毒品及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方強調，毒駕行為嚴重危害道路安全，八德分局將持續加強稽查取締，以維護用路人安全。
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本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】又是毒駕！八德小貨車馬路直直撞 2小客車等紅燈遭殃
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