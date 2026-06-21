陽台收衣服不慎墜樓 板橋男右腳骨折…警到場查出竟是通緝犯

因毒品及不能安全駕駛罪嫌遭通緝的30歲潘男，今天下午1時許在新北市板橋區住處4樓陽台拿曬衣桿時不慎失足墜落1樓地面，潘男頭部挫傷、右腳骨折痛得動彈不得。警方到場經查潘男是通緝犯，立即戒護陪同送醫，將待他傷勢穩定後解送歸案。

據了解，潘男因毒品、不能安全駕駛罪嫌，分遭新北地檢及士林地檢通緝（今年3月25日發布毒品偵查通緝、今年3月27日發布不能安全駕駛偵查通緝）。潘男今天下午1時許在板橋區大觀路二段1棟公寓4樓陽台處，準備拿曬衣桿收衣服時，不慎踩空失足墜樓，重摔至1樓地面，痛得不斷哀嚎。

附近民眾見狀趕緊報警，警方及救護人員獲報到場，發現潘男頭部挫傷腫脹、右腳骨折，所幸無生命危險，查驗身分時發現潘男竟是通緝犯，立即由警方戒護送往亞東醫院治療，後續將待潘男傷勢穩定帶回警局偵訊後解送歸案。

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