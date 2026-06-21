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瑞芳又有登山客被蜂螫傷 1女子背部手臂4傷口…消防員搬運下山送醫
新北市瑞芳區三貂嶺步道昨有一對夫妻遭虎頭蜂螫傷襲擊，瑞芳區小粗坑古道今天也有4名登山客遭到蜂襲擊，李女被螫傷4處，傷勢較重，送醫後脫險。瑞芳區公所及新北市動保處也已獲報，將上山尋找蜂巢並摘除。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12時22分接獲報案，有6名登山客一起走到小粗坑古道時，遭遇疑似虎頭峰襲擊，其中4人被螫傷。李女的背部和右手臂共4處遭螫傷，身體感到不適。
消防局獲報後，派員組隊進入山區救援，在距離九份頌德公遠約20分鐘路程，小粗坑古道路段找到傷者。
消防人員用擔架搬運李女下山，另3名傷者仍有自行行走。下山後，救護車將李女送往基隆長庚醫院治療，另3名也被螫到的登山客，認為健康無虞，婉拒消防人員送醫，自行離去。
消防局第6大隊長林登港提醒民眾，夏季是蜂類活動較頻繁的季節，登山健行應穿著長袖衣物、戴帽子，盡量避免穿著鮮豔衣物或噴灑香水。途中發現巡邏蜂在身邊盤旋，應保持冷靜、壓低身體並迅速朝反方向安靜撤離，切勿揮手驅趕，以免激怒蜂群引發群起圍攻。
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