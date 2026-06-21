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鄰居聽怪聲查看赫見2歲童受困車內急報警 警破窗救援畫面曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣二水鄉日前發生一起2歲男童受困車內事件，鄰居發現後立即報警，警方獲報趕抵現場，由於一時無法聯繫車主，擔心孩童安全受威脅，當場破窗救援，歷經近20分鐘順利將男童救出。男童除受到驚嚇外，並有輕微脫水情形。彰化縣府社會處指出，警方初步認定男童是自行溜進車內玩耍不小心將自己反鎖，將進一步釐清相關責任歸屬。

警方指出，17日晚間9時許接獲民眾報案，指稱有孩童受困車內，員警趕赴現場後發現車門無法開啟，且無法即時聯繫車主，考量車內環境恐危及幼童安全，員警立即決定破窗救援，順利將男童救出。男童除受到驚嚇外，身體並無明顯外傷，但因有輕微脫水情形，仍由救護人員送醫觀察。

據了解，最先發現異狀的是附近鄰居。鄰居表示，當時聽見車內傳出異常聲響，原以為是野貓遭野狗攻擊，循聲查看後才發現竟有幼童受困車內，趕緊報警求助。

從現場救援畫面可見，員警破窗後車內警報器立即響起，男童則因驚嚇不斷哭泣。員警一邊加速救援，一邊柔聲安撫，頻頻對男童說著「叔叔救你」，脫困後也立即遞上礦泉水，輕聲哄著「喝水水」，讓男童情緒逐漸平復。

至於男童為何會受困車內，地方傳出不同說法。有民眾指出，男童父親疑似與友人飲酒後，由友人開車載送男童返家，離去時疑似未察覺孩童仍在車內。

彰化縣政府社會處表示，初步了解男童疑似自行溜進車內玩耍，不慎將自己反鎖，受困時間約20分鐘左右。社會處已接獲警方通報介入關懷，後續將進一步了解父母是否有照顧不周情形，釐清相關責任歸屬；若查有違法或疏失情節，將依相關規定辦理。

彰化縣二水鄉日前發生一起2歲男童受困車內事件，鄰居發現後立即報警，警方獲報趕抵現場，由於一時無法聯繫車主，擔心孩童安全受威脅，當場破窗救援。圖／民眾提供
彰化縣二水鄉日前發生一起2歲男童受困車內事件，鄰居發現後立即報警，警方獲報趕抵現場，由於一時無法聯繫車主，擔心孩童安全受威脅，當場破窗救援。圖／民眾提供

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