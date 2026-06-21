他到瑞芳海邊釣魚失蹤 海巡在八斗子外海發現男子死亡 通知家屬指認中

江姓男子昨與友人到新北市瑞芳海岸釣魚後，在車內過夜。友人今早發現江不在車內，又在礁石上看到他的拖鞋，擔心他下水發生意外報案。救難人員中午在八斗子外海發現1名男子的屍體，載運上岸後，通知江男家人指認，確認身分及釐清案情。

警方調查，62歲江男和67歲潘男、52歲曾男昨天相約，前往瑞芳區台2線指標84公里路段的海岸邊礁石區釣魚，入夜後在車內睡覺過夜。

潘男說，今天凌晨4時許醒來，發現江男不在車內。因為江男遲未出現，他在附近尋找時，在礁石上看到江男穿的拖鞋，上午9時許報案。

海巡署及消防局人員在岸際及駕駛救生艇在近海搜尋，另有海巡艇則在海面搜救。海巡人員中午12時許在八斗子外海，發現一名男子在海中漂流，已死亡。打撈上船載口八斗子漁港，並通知家屬協助指認死者身分，釐清案情。

江男與友人到海邊釣魚後在車內過夜，友人今晨發現江不在車內，拖鞋又在礁石上報案。救難人員中午在八斗子外海找到1名男子，已經死亡，通知江男家人協助指認身分及釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

江男與友人到海邊釣魚後在車內過夜，友人今晨發現江不在車內，拖鞋又在礁石上報案。救難人員中午在八斗子外海找到1名男子，已經死亡，通知江男家人協助指認身分及釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝