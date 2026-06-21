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釣客瑞芳失聯留拖鞋 八斗子尋獲遺體待指認
江姓男子與友人昨天前往新北市瑞芳台2線海岸邊釣魚並夜宿車內，友人今天凌晨醒來不見江男身影，在礁石發現江男留下的拖鞋，海巡中午在八斗子外海發現一具遺體，家屬正前往指認。
警方調查，67歲潘姓男子、52歲曾姓男子與62歲江姓男子，昨天一同前往瑞芳區台2線84公里旁海岸邊礁石處釣魚，並夜宿在駕駛的自小客車內，潘男今天凌晨4時許起床後未看見江男，經在周邊尋找，在礁石上發現江男穿的拖鞋。
潘男於上午9時15分向相關單位報案請求協助搜尋，海巡署及消防局立刻派遣員在周邊海域及海岸線搜尋，海巡隊中午12時許，在八斗子外海尋獲一具男性遺體，已將遺體打撈上船，正帶回八斗子漁港，家屬趕往漁港指認死者身分。
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