釣客瑞芳失聯留拖鞋 八斗子尋獲遺體待指認

江姓男子昨與友人到新北市瑞芳海岸釣魚後，在車內過夜。友人今早發現江不在車內，又在礁石上看到他的拖鞋，擔心他下水發生意外報案。救難人員中午在八斗子外海發現1名男子的屍體，載運上岸後，通知江男家人指認，確認身分及釐清案情。

2026-06-21 14:35