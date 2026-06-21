五股昨晚傳嚴重車禍 直行、左轉機車路口猛撞 1騎士命危送醫

新北市五股區昨晚發生嚴重車禍，53歲詹男昨晚8時許騎機車行經民義路二段欲左轉壟鉤路，此時對向21歲楊男騎機車直行，2人在路口發生碰撞雙雙倒地，詹男當場失去生命跡象，所幸經送醫搶救後恢復呼吸心跳，確切車禍原因及肇責歸屬待查。

蘆洲警分局昨天晚間8時許接獲報案，五股區民義路二段發生車禍事故，立即派遣轄區五股分駐所、交通分隊警員到場，經查楊姓與詹姓男騎士雙方行經民義路二段與壟鉤路口時發生碰撞，詹姓男騎士當場失去生命跡象，立即將他緊急送往淡水馬偕醫院，所幸經急救後已恢復生命跡象。

據了解，楊男當時騎車準備回家，行經民義路二段下山時與對向左轉壟鉤路的詹姓騎士發生碰撞，警方已調閱監視器畫面，車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

警方到場採證釐清車禍原因。記者黃子騰／翻攝