聽新聞
0:00 / 0:00
游泳池有人抱著水道線浮球 救生員察覺異常下水發現無意識 及時救上岸
基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，兩人下水救援，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。
基隆市立體育場場長林柏樹表示，今天上午9時許，市立游泳池的救生員發現水內中，有名女子抱著水道線的浮球，覺得不對勁，心想是不是體力不濟，但呼喚這名女子都沒有回應，拋去救生圈她也沒有動作，兩名救生員馬上跳下水，靠近後發現她已昏迷，將她救上岸，並打119求助。
救援過程中，市立游泳池人員也拿來自動體外心臟電擊去顫器（AED）備用，女子後來有恢復意識，並在消防人員到場後做初步的救護，再送往衛生福利部基隆醫院治療。
林柏樹說，他已到醫院探視這名女子，已無大礙，提醒到市立游泳池的民眾，要注意自身體能和健康，如有不適的感覺不要下水。他也嘉許市立游泳池救生員善盡責職，及時察覺異狀並處置，減低傷害程度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。