游泳池有人抱著水道線浮球 救生員察覺異常下水發現無意識 及時救上岸

基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，兩人下水救援，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，今天上午9時許，市立游泳池的救生員發現水內中，有名女子抱著水道線的浮球，覺得不對勁，心想是不是體力不濟，但呼喚這名女子都沒有回應，拋去救生圈她也沒有動作，兩名救生員馬上跳下水，靠近後發現她已昏迷，將她救上岸，並打119求助。

救援過程中，市立游泳池人員也拿來自動體外心臟電擊去顫器（AED）備用，女子後來有恢復意識，並在消防人員到場後做初步的救護，再送往衛生福利部基隆醫院治療。

林柏樹說，他已到醫院探視這名女子，已無大礙，提醒到市立游泳池的民眾，要注意自身體能和健康，如有不適的感覺不要下水。他也嘉許市立游泳池救生員善盡責職，及時察覺異狀並處置，減低傷害程度。

基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。圖／讀者提供

基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。圖／讀者提供