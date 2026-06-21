快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

游泳池有人抱著水道線浮球 救生員察覺異常下水發現無意識 及時救上岸

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，兩人下水救援，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，今天上午9時許，市立游泳池的救生員發現水內中，有名女子抱著水道線的浮球，覺得不對勁，心想是不是體力不濟，但呼喚這名女子都沒有回應，拋去救生圈她也沒有動作，兩名救生員馬上跳下水，靠近後發現她已昏迷，將她救上岸，並打119求助。

救援過程中，市立游泳池人員也拿來自動體外心臟電擊去顫器（AED）備用，女子後來有恢復意識，並在消防人員到場後做初步的救護，再送往衛生福利部基隆醫院治療。

林柏樹說，他已到醫院探視這名女子，已無大礙，提醒到市立游泳池的民眾，要注意自身體能和健康，如有不適的感覺不要下水。他也嘉許市立游泳池救生員善盡責職，及時察覺異狀並處置，減低傷害程度。

基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。圖／讀者提供
基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。圖／讀者提供

基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。圖／讀者提供
基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。圖／讀者提供

基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。圖／讀者提供
基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。圖／讀者提供

基隆 游泳池

延伸閱讀

影／女泳客福隆沙灘離岸流捲外海 海巡遙控動力救生圈建功救人

新店河濱傳猝死案…建商董事晨運疑心肌梗塞 送醫搶救仍不治

病女在養護所遭拖行、噎死 3照護員過失致死起訴

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

相關新聞

游泳池有人抱著水道線浮球 救生員察覺異常下水發現無意識 及時救上岸

基隆市立游泳池今早有名女子，趴抱著水道線的浮球，救生員發現後喊叫未回應，兩人下水救援，救上岸後才慢慢恢復意識，由消防局救護車送醫脫險。

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業　40萬人心疼..狂刷五星好評打氣

高雄早午餐名店「周氏本舖」開業多年，端午假期網友突然發現該店暫停營業，且業者直接指停業原因是「老闆被父親家暴」，引起不少老顧客震驚，警方證實有接獲報案並聲請保護令，停業消息一出，不少顧客湧入GOOGLE評論打氣，盼業者重新再出發。

中市3年毒駕案件飆升572倍 市警局：今年1至5月已取締毒駕715件

台中市毒駕問題日益嚴重，市議員陳俞融指出，台中市因「毒駕」移送法辦的案件數，從2023年的2人次，暴增至2025年1145人次，飆升572倍，抨擊市府跨局處橫向聯繫不足、大眾運輸把關出現漏洞，要求市府必須上緊發條，全面檢討防制機制。 中市警察局表示，今年1月至5月已取締毒駕715件，展現打擊毒駕決心。

高雄公寓鄰居疑為噪音起衝突 他拿小武士刀怒砍對方

高雄市三民區大昌一路某公寓昨天發生糾紛，李姓男子和沈姓鄰居因噪音問題互有嫌隙，昨晚9時許李男下樓找沈男理論，雙方一言不合，沈男突持刀砍向李男，導致李手、腳及下巴等處被砍多刀血流滿地，沈則是右拇指受傷，雙方皆被送醫無生命危險，警方將兩人依傷害罪嫌移送法辦。

夫妻陳屍台中租屋處獨留女嬰 事故屋已出租網友喊「我租的」

一對夫妻上月在台中梧棲租屋處死亡，獨留女嬰，該屋最新上網出租說明，坦誠相待，會依法明確註明事故屋況，絕不隱暪，並說明已有專業法師完成民俗超渡和淨化，二房一廳一衛月租9000元，立即有一名男網友說租客就是他；梧棲在地房仲英嘉房屋仲介有限公司不動產經紀營業員紀仕強說，該大樓租屋行情價，2房附家具家電大約1萬5000元。

6旬獨居男倒臥家中無法動彈 女警「神舉動」免破門救援成功

台中市龍井區6旬彭姓獨居男子日前凌晨如廁時突然四肢無力倒臥在地無法動彈，烏日警分局犁份派出所獲報趕赴現場。但面對最外側的紗門深鎖且無人應門的緊急關頭，女警機警發現紗門恰有個破損小洞，隨即伸手進入，從內側打開門鎖入內，成功爭取救援時間，將彭男送往醫院治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。