高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業　40萬人心疼..狂刷五星好評打氣

高雄早午餐名店「周氏本舖」開業多年，端午假期網友突然發現該店暫停營業，且業者直接指停業原因是「老闆被父親家暴」，引起不少老顧客震驚，警方證實有接獲報案並聲請保護令，停業消息一出，不少顧客湧入GOOGLE評論打氣，盼業者重新再出發。

「周氏本舖」位於高雄市民生路與民權路，開業多年，為高雄知名的早午餐名店，昨天有網友點開GOOGLE頁面，發現業者不僅宣布暫時停業，還在店名後方寫下「因老闆被父親家暴故暫停營業，若重新營業會另行公告」等原因。

網友將頁面截圖後放上社群，引起廣大網友討論，瀏覽人次已破40萬人次，事後業者也在社群回應網友關心，讓不少老顧客心疼，紛紛湧入GOOGLE評論打氣「餐點好吃，可以感受到店家的用心，希望老闆好好休息加油祝福一切都好。」

轄區新興警分局證實，20日凌晨0時許已受理業者報案，經了解報案人與相對人為父子關係，因生活瑣事發生口角衝突，過程中相對人疑徒手毆打被害人，致被害人受有傷勢。

被害人事後向警方報案，並表示需聲請保護令，警方已依規定受理傷害案件及保護令聲請程序規定辦理。

高雄早午餐名店「周氏本舖」開業多年，端午假期網友突然發現該店暫停營業，且業者直接指停業原因是「老闆被父親家暴」，引起不少老顧客震驚。取自GOOGLE