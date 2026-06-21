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高雄公寓鄰居疑為噪音起衝突 他拿小武士刀怒砍對方

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市三民區大昌一路某公寓昨天發生糾紛，李姓男子和沈姓鄰居因噪音問題互有嫌隙，昨晚9時許李男下樓找沈男理論，雙方一言不合，沈男突持刀砍向李男，導致李手、腳及下巴等處被砍多刀血流滿地，沈則是右拇指受傷，雙方皆被送醫無生命危險，警方將兩人依傷害罪嫌移送法辦。

警方調查，45歲李男與65歲沈男為同棟公寓上下樓鄰居，2人長期以來因噪音等生活問題時常發生糾紛。

昨晚9時許李男下樓找沈男理論，雙方發生口角，沈男氣憤持一把小武士刀攻擊李男，雙方進而發生拉扯，過程中，李男手、腳及下巴等部位被刀砍成撕裂傷，沈男則是右手拇指也有撕裂傷。

三民二分局鼎山派出所獲報後迅速到場，員警隨即將仍在拉扯中的兩人隔離並逮捕，當場查扣涉案刀械等相關證物。

警方表示，沈男用來犯案的小武士刀為管制刀械，全案警詢後，將沈男依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦；李男則依傷害罪法辦。

李姓男子和沈姓鄰居因噪音問題互有嫌隙，昨晚9時許李男下樓找沈男理論，雙方一言不合，沈男突持小武士刀砍傷李男。讀者提供
李姓男子和沈姓鄰居因噪音問題互有嫌隙，昨晚9時許李男下樓找沈男理論，雙方一言不合，沈男突持小武士刀砍傷李男。讀者提供

公寓 鄰居 高雄市

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