夫妻陳屍台中租屋處獨留女嬰 事故屋已出租網友喊「我租的」

一對夫妻上月在台中梧棲租屋處死亡，獨留女嬰，該屋最新上網出租說明，坦誠相待，會依法明確註明事故屋況，絕不隱暪，並說明已有專業法師完成民俗超渡和淨化，二房一廳一衛月租9000元，立即有一名男網友說租客就是他；梧棲在地房仲英嘉房屋仲介有限公司不動產經紀營業員紀仕強說，該大樓租屋行情價，2房附家具家電大約1萬5000元。

依據網路租屋內容說明，此租金只能租到頂樓加蓋或小套房，此屋發生過事故，曾發生過非自然死亡事件，事後已由專業法師完成民俗超渡與完整的淨化儀式，全屋也已全面重新整理與徹底清潔，坦誠相待，堅持資訊公開，合約內會依法明確註明事故屋況，絕不隱暪。

租屋資訊在網路Threads引起熱烈討論，有網友說二房租金9000元很價宜，窮比鬼更可怕，應該很快有人詢問；一名男網友說，各位不用看了，租客就是他，他住進後如有看到異象再向大家報告。

梧棲在地房仲英嘉房屋仲介有限公司不動產經紀營業員紀仕強表示，該大樓2房附家具家電租金大約1萬5000元，屋主出價9000元，大約6折價，但以凶宅來說租金可能還是有點偏高；因為現在台中港計畫區的大樓出租案件很多，一樣要租，多數人比較不會選擇租凶宅。