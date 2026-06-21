聽新聞
0:00 / 0:00
夫妻陳屍台中租屋處獨留女嬰 事故屋已出租網友喊「我租的」
一對夫妻上月在台中梧棲租屋處死亡，獨留女嬰，該屋最新上網出租說明，坦誠相待，會依法明確註明事故屋況，絕不隱暪，並說明已有專業法師完成民俗超渡和淨化，二房一廳一衛月租9000元，立即有一名男網友說租客就是他；梧棲在地房仲英嘉房屋仲介有限公司不動產經紀營業員紀仕強說，該大樓租屋行情價，2房附家具家電大約1萬5000元。
依據網路租屋內容說明，此租金只能租到頂樓加蓋或小套房，此屋發生過事故，曾發生過非自然死亡事件，事後已由專業法師完成民俗超渡與完整的淨化儀式，全屋也已全面重新整理與徹底清潔，坦誠相待，堅持資訊公開，合約內會依法明確註明事故屋況，絕不隱暪。
租屋資訊在網路Threads引起熱烈討論，有網友說二房租金9000元很價宜，窮比鬼更可怕，應該很快有人詢問；一名男網友說，各位不用看了，租客就是他，他住進後如有看到異象再向大家報告。
梧棲在地房仲英嘉房屋仲介有限公司不動產經紀營業員紀仕強表示，該大樓2房附家具家電租金大約1萬5000元，屋主出價9000元，大約6折價，但以凶宅來說租金可能還是有點偏高；因為現在台中港計畫區的大樓出租案件很多，一樣要租，多數人比較不會選擇租凶宅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。