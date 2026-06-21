6旬獨居男倒臥家中無法動彈 女警「神舉動」免破門救援成功

台中市龍井區6旬彭姓獨居男子日前凌晨如廁時突然四肢無力倒臥在地無法動彈，烏日警分局犁份派出所獲報趕赴現場。但面對最外側的紗門深鎖且無人應門的緊急關頭，女警機警發現紗門恰有個破損小洞，隨即伸手進入，從內側打開門鎖入內，成功爭取救援時間，將彭男送往醫院治療。

烏日警分局說，女警的一時機警，免除了大費周章破門的動作。但也呼籲家中若有慢性病患者，應配戴具有跌倒通知的電子產品，以及隨身攜帶行動電話或是安裝監視器，以掌握家中患者之情況，避免意外發生時求援不及。

警方說，犁份派出所是清晨5時29分接獲彭男報案，稱因為跌倒無法自行起身。員警與救護人員抵達現場後，發現大門深鎖，無論如何在門外呼喊皆無人回應。​為避免耽誤搶救時機，女警眼尖發現該戶紗門上恰有一處小破洞，當機立斷順著破口將手伸入操作內部鎖頭，果真順利打開了門，才得以入內

警消人員隨即進入屋內搜尋，並循著微弱的「我在地上」呼救聲，在臥室地板上發現無力起身的彭男。救護人員初步檢查無生命危險，但彭身體虛弱。由於居住空間狹窄、走道受限，救護人員先以棉被固定並包覆彭男身體，再合力將其抬離狹窄房間，並安全安置於醫療椅上。

救護人員再小心翼翼從4樓搬運至1樓，隨即由救護車送往醫院接受進一步治療。彭男胞姊接獲警方通知趕抵醫院照顧後表示，幸虧警消人員機敏且救援迅速，若再遲些發現，後果恐不堪設想，對警消的即時救命表達由衷謝意。

女警機警發現紗門恰有個破損小洞，隨即伸手進入，從內側打開門鎖入內，成功爭取救援時間，將彭男送往醫院治療。圖／警方提供