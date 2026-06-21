山友攀登奇萊東稜高山症又中暑 黑鷹直升機吊掛成功

一行5人登山隊日前攀登奇萊東稜，其中李姓男子疑因高山症及中暑，連續2天無法進食，今天病況急速惡化。花蓮縣消防局評估，若派地面搜救人員徒步前往需耗時2天，恐延誤救援時機，立即協調空勤總隊出動黑鷹直升機，在陡峭稜線完成吊掛，順利將患者送醫。

花蓮縣消防局表示，今天上午6時許接獲通報，該登山隊18日自奇萊登山口入山，行經秀林鄉立霧山大理石營地（廣寒宮山屋）時，53歲李男出現嚴重中暑及高山不適症狀，病情較前一天更加嚴重，且已無法進食，考量山區距離遙遠，地面救援恐緩不濟急，消防局立即向消防署申請空中支援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊隨即派遣黑鷹直升機（NA-713）執行任務，今天上午8時3分起飛，爬高1萬呎，約16分鐘後抵達目標區，成功目視發現患者。

由於患者所在位置位於地勢陡峭的稜線，且山區氣流不穩，機組人員完成風險評估後，採取不落地吊掛方式，由特搜員攜帶吊環下放，於8時26分順利將患者吊掛上機，隨後返航，8時43分降落德興棒球場，再由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。

消防局提醒，攀登高山前應審慎評估自身體能，並備妥保暖、緊急過夜裝備及GPS定位、通訊器材，以利突發狀況時及時求援，本案因登山客位於可通訊區域，且提供精確座標，讓陸空救援單位迅速合作，成功搶回寶貴救援時間。

李姓山友攀登奇萊東稜高山症又中暑，黑鷹直升機今天吊掛成功送醫。圖／花蓮縣消防局提供

李姓山友攀登奇萊東稜高山症又中暑，黑鷹直升機今天吊掛成功送醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供