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影／烈日下美籍女遊客阿朗壹古道熱衰竭 各單位合力救援送醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

天氣炎熱，一名美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭、頭暈、身體無力無法行走等情況，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援，歷時3個多小時後，將女遊客送抵阿朗壹古道台東南田端，送往衛生所就醫，無生命危險。

屏東縣消防局、台東縣消防局與海巡等單位昨上午11時許接報案，阿朗壹古道發生美國籍女遊客出現熱衰竭等症狀，無法繼續行走，同行夥伴焦急報案。

相關單位獲報，展開救援行動，海巡署南部分署第六岸巡隊獲報後派遣旭海安檢所2車6人前往，協同第一三岸巡隊大武安檢所及屏東縣政府消防局、台東縣消防局投入救援。

救援人員抵達現場，美籍女遊客頭暈、虛弱等疑似熱衰竭，初步評估後，考量古道路段地形狹長且天候炎熱，現場用SKED捲式擔架搬運以及為其穿戴半身吊帶半拖拉等2種方式。在崎嶇且毫無遮蔽陡峭路段中牽引並協助移動下山，運用沙灘車支援運送，爭取救援時效。

經海巡、消防人員通力合作，歷時3個多小時救援，終於在下午2時35分由海巡人員伴行傷患抵達阿塱壹古道南田端，在下午2時45分救護車送抵台東縣大武鄉衛生所就醫，該名遊客意識清楚、生命徵象穩定，無生命危險。

海巡指出，阿塱壹古道沿途多為礫石及礁岩地形，山坡道顛簸、不易行走，體能上會有相對負荷，又加上天氣炎熱，應注意自身體能狀況。近期天氣高溫炎熱，從事戶外活動注意補充水分及電解質，適時休息，避免長時間曝曬，以降低熱傷害風險。

消防局提醒，從事戶外登山健行活動，出發前應充分評估自身體力，活動過程中需定時補充足夠水分與鹽分，穿透氣防曬衣物，切勿輕忽高溫對身體負荷。行程中感到任何身體不適，應立即尋找陰涼處休息並及早求援，確保安全。

美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援。圖／讀者提供
美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援。圖／讀者提供

美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援。圖／讀者提供
美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援。圖／讀者提供

美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援。圖／讀者提供
美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援。圖／讀者提供

美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援。圖／讀者提供
美國籍女遊客昨20日上午11時許，在屏東縣阿塱壹古道健行，出現熱衰竭，古道地形崎嶇狹長，海巡、台東縣消防局、屏東縣消防局等單位聯手救援。圖／讀者提供

海巡 屏東 海巡署 熱衰竭 端午節

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