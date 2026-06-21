影／為了閃避「黃喉貂」 太平山林道驚險翻車四輪朝天釀5傷
宜蘭太平山林道發生一起驚險車禍，陳姓男子昨天開車搭載4人上山旅遊，行經宜專一線時，為閃避突然衝出的野生動物黃喉貂，車輛瞬間失控猛烈撞擊護欄，導致翻覆、四輪朝天橫臥路中央，車內5人一度受困，緊急搶救後送醫。
三星警分局今天表示，車禍發生在前往太平山的道路，昨天上午太平山與英士派出所員警接獲通報後火速趕往現場，員警一邊通報 119 派遣救護車，並且合力協助車內乘脫困，所幸5人被救出時意識均清楚、無生命危險，隨後由救護車護送至羅東聖母醫院進行治療。
初步了解，該名陳姓駕駛（60年次）駕駛自小客車搭載 4 名乘客，行經該路段時因閃避突現的野生動物「黃喉貂」，導致車輛不慎失控自撞護欄後翻覆；網友見車禍後直呼，車損且人傷，「無法向動物求償」。
由於事故發生路段的路幅相當狹窄，為避免引發二次車禍，員警隨即在現場展開交通疏導。三星警分局提醒，太平山山區道路狹窄、彎道多，而且是許多野生動物的棲息地，民眾駕車上山務必提高警覺、減速慢行，保持安全車距，行前也應確實檢查車況，確保行車安全。
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