影／「運將大叫機械故障了！」 小黃暴衝撞對向車釀9傷3車遭殃

楊姓男子昨駕駛計程車載送5名乘客行經台北市南機場夜市旁，在中華路二段突失控暴衝，逆向衝撞對向汽車，另波及3輛汽車，共釀9人受擦挫傷，警方介入初步確認楊男車籍、駕籍正常，無酒駕、毒駕情事，不排除車輛機械故障釀禍，詳情待查。

警方調查，65歲楊男昨晚近12時駕車載送1對夫婦及其3名小孩，沿中正區中華路二段往南行駛，突失控暴衝，闖紅燈後逆向行駛，衝撞對向車道停等紅燈的汽車，再向左滑行擦撞路邊臨停的汽車，停等紅燈的汽車遭撞後則向後彈，擦撞另2輛停放路邊的汽車。

事故導致楊男全身多處受擦挫傷，乘客5人受擦挫傷，其中坐在右前座的男子3根肋骨斷裂；遭撞車駕駛吳男受擦挫傷；後續遭楊男車輛波及的車輛中無人受傷，但遭吳男車輛波及的2輛汽車，柯姓及謝姓駕駛接受擦挫傷，全案釀成9人受傷。

據悉，楊男事後稱案發時車輛機械故障、油門鎖死，才爆衝肇事；車上乘客也表示，印象中楊男在車輛失速時曾大喊「機械故障了！」警方指出，員警介入後，初步確認楊男車籍、駕籍皆正常，酒測值為0，毒品快篩檢測為陰性反應，確切肇事原因等，詳細案情仍待調查。

楊男駕駛計程車突失控暴衝，逆向衝撞對向汽車，另波及3輛汽車，共釀9人受擦挫傷。圖／警方提供

楊男駕駛計程車突失控暴衝，逆向衝撞對向汽車，另波及3輛汽車，共釀9人受擦挫傷。圖／警方提供