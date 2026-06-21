嘉市國中生球場OHCA 師長接力CPR成功搶回一命

嘉義市南興國中今年3月發生學生在風雨球場活動時突然倒地、失去呼吸心跳（OHCA）意外，現場2名老師第一時間依照119派遣員電話指導施作CPR，接力爭取黃金救援時間，後續由醫院急救團隊與消防救護人員接手搶救，成功讓學生恢復自主循環（ROSC）。嘉義市政府消防局日前特別前往學校頒發感謝狀，表揚2名老師在關鍵時刻挺身而出，成為搶救生命的重要一環。

消防局表示，案件發生於3月19日下午，119勤務中心接獲報案指出，南興國中風雨球場有學生突然倒地失去生命徵象。學校老師張瑛峰、吳育寯發現後立即啟動校內急救機制，並依119派遣員提供的DA-CPR（線上指導心肺復甦術）持續施作CPR，直到救護人員抵達接手。

消防局指出，現場救護採取危急案件雙軌派遣機制，由高級救護技術員（EMT-P）及醫療團隊同步投入救援。嘉義基督教醫院急診醫師黃漢群帶領TRM急救團隊到場後，發現患者頸動脈無脈搏，經AED判讀為心室纖維顫動（VF），立即進行2次電擊去顫，並建立骨針（IO）給藥途徑，施打2劑腎上腺素（Epinephrine），同時完成呼吸道處置及抽吸作業。

經團隊持續搶救後，患者於救護車上恢復自主循環，成功恢復心跳，隨即送醫接受後續治療。

嘉義市消防局第一大隊大隊長李杰諭日前親自頒發感謝狀給2名老師，感謝他們在生死交關時刻即時伸出援手。他表示，OHCA患者能否存活，往往取決於第一目擊者是否及時施作CPR，而119派遣員線上指導機制正是協助民眾跨出急救第一步的重要工具。

李杰諭說，近5年嘉義市OHCA送醫案件中，EMT-P出勤率已由30.6%提升至63.2%，給藥率也從33%增加至74.7%，顯示專業救護量能持續提升。若能搭配民眾及早施作CPR與使用AED，再加上救護人員專業處置，將有助提升患者存活率。

消防局呼籲，民眾可踴躍參加消防局開設的CPR急救小學堂，學習CPR及AED操作技巧，在意外發生時把握黃金救援時間，成為守護生命的重要力量。

嘉義市消防局頒發感謝狀給老師老師張瑛峰（左二），感謝他在生死交關時刻即時伸出援手。圖／嘉義市消防局提供