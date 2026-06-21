外籍女山友連假挑戰「阿朗壹古道」 不堪烈日曝曬熱衰竭受困求援

端午節連假期間，串聯屏東及台東兩地的知名健行路線「阿朗壹古道」發生山友熱衰竭求援事件。57歲外籍女性遊客昨從台東南田端出發通往屏東旭海，在烈日曝曬後出現頭暈及身體抽筋等不適症狀，雙腿無力無法行走，消防局人員以捲式擔架將傷患搬運下山，會同海巡署沙灘車接駁順利將患者送醫急救，沒有生命危險。

「阿朗壹古道」全長約8公里，從台東縣達仁鄉南田村連接至屏東縣牡丹鄉旭海村，全程約需要4 到 6 小時，沿著海岸線攀爬、遮蔭少且烈日曝曬，部分路段還會有海浪襲擊風險。

昨早11時左右，台東縣消防局接獲報案，有一名隨團健行的外籍女性遊客在古道上不堪烈日曝曬嚴重熱衰竭，指揮大武大隊達仁分隊與屏東縣消防局及海巡署展開聯合救援。

台東縣消防局指出，古道地形崎嶇險阻且高溫肆虐，達仁分隊搜救人員身負沉重的緊急救護與搬運裝備，頂著烈日自南田端迅速挺進山區搜救，約40分鐘後抵達受困地點，當時女山友體力透支、意識清醒，救難人員採用SKED捲式擔架搬運，以及為其穿戴半身吊帶半拖拉等2種方式將患者移動下山。

下山後協調海巡署沙灘車進行接駁，順利將患者載運至救護車停放處，並後送至大武衛生所救治。消防局說，在達仁分隊同仁與各單位的通力合作下救援任務圓滿完成，成功搶救遊客生命。

消防局呼籲，近期天氣高溫炎熱，民眾若前往阿朗壹古道要做好防暑與安全準備，務必定時補充足夠水分與鹽分，並穿著透氣防曬衣物，切勿輕忽高溫對身體帶來的負荷。此外，若中途感到身體不適，應立即尋找陰涼處休息並及早求援。

外籍女山友跟團行走「阿朗壹古道」，因為天氣太熱，中途出現頭暈及身體抽筋等熱衰竭不適症狀，消防局獲報後派人上山救援。圖／台東縣消防局提供

阿朗壹古道發生女山友熱衰竭求救事件，台東縣消防局會同海巡署人員一起將人救援下山。圖／台東縣消防局提供

外籍女山友跟團行走「阿朗壹古道」出現熱衰竭跡象，消防局派人上山救援。圖／台東縣消防局提供