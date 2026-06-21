快訊

世足賽／古拉索門將擋下厄瓜多15次射正 和局收場奪隊史第1分

青花菜切完別急著下鍋 營養師教1招多等30分鐘讓蘿蔔硫素大增

汶汶遭砍傷！竟有網友喊「別做啦啦隊」短今8字神回全網讚翻

聽新聞
0:00 / 0:00

外籍女山友連假挑戰「阿朗壹古道」 不堪烈日曝曬熱衰竭受困求援

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

端午節連假期間，串聯屏東台東兩地的知名健行路線「阿朗壹古道」發生山友熱衰竭求援事件。57歲外籍女性遊客昨從台東南田端出發通往屏東旭海，在烈日曝曬後出現頭暈及身體抽筋等不適症狀，雙腿無力無法行走，消防局人員以捲式擔架將傷患搬運下山，會同海巡署沙灘車接駁順利將患者送醫急救，沒有生命危險。

「阿朗壹古道」全長約8公里，從台東縣達仁鄉南田村連接至屏東縣牡丹鄉旭海村，全程約需要4 到 6 小時，沿著海岸線攀爬、遮蔭少且烈日曝曬，部分路段還會有海浪襲擊風險。

昨早11時左右，台東縣消防局接獲報案，有一名隨團健行的外籍女性遊客在古道上不堪烈日曝曬嚴重熱衰竭，指揮大武大隊達仁分隊與屏東縣消防局及海巡署展開聯合救援。

台東縣消防局指出，古道地形崎嶇險阻且高溫肆虐，達仁分隊搜救人員身負沉重的緊急救護與搬運裝備，頂著烈日自南田端迅速挺進山區搜救，約40分鐘後抵達受困地點，當時女山友體力透支、意識清醒，救難人員採用SKED捲式擔架搬運，以及為其穿戴半身吊帶半拖拉等2種方式將患者移動下山。

下山後協調海巡署沙灘車進行接駁，順利將患者載運至救護車停放處，並後送至大武衛生所救治。消防局說，在達仁分隊同仁與各單位的通力合作下救援任務圓滿完成，成功搶救遊客生命。

消防局呼籲，近期天氣高溫炎熱，民眾若前往阿朗壹古道要做好防暑與安全準備，務必定時補充足夠水分與鹽分，並穿著透氣防曬衣物，切勿輕忽高溫對身體帶來的負荷。此外，若中途感到身體不適，應立即尋找陰涼處休息並及早求援。

外籍女山友跟團行走「阿朗壹古道」，因為天氣太熱，中途出現頭暈及身體抽筋等熱衰竭不適症狀，消防局獲報後派人上山救援。圖／台東縣消防局提供
外籍女山友跟團行走「阿朗壹古道」，因為天氣太熱，中途出現頭暈及身體抽筋等熱衰竭不適症狀，消防局獲報後派人上山救援。圖／台東縣消防局提供

阿朗壹古道發生女山友熱衰竭求救事件，台東縣消防局會同海巡署人員一起將人救援下山。圖／台東縣消防局提供
阿朗壹古道發生女山友熱衰竭求救事件，台東縣消防局會同海巡署人員一起將人救援下山。圖／台東縣消防局提供

外籍女山友跟團行走「阿朗壹古道」出現熱衰竭跡象，消防局派人上山救援。圖／台東縣消防局提供
外籍女山友跟團行走「阿朗壹古道」出現熱衰竭跡象，消防局派人上山救援。圖／台東縣消防局提供

知名健行路線「阿朗壹古道」發生山友熱衰竭求援事件，消防局呼籲山友要做好防暑與安全準備。圖 ／屏東縣消防局提供
知名健行路線「阿朗壹古道」發生山友熱衰竭求援事件，消防局呼籲山友要做好防暑與安全準備。圖 ／屏東縣消防局提供

屏東 海巡署 台東

延伸閱讀

新北三貂嶺登山遇蜂螫 男子恢復意識獲援救下山

影／5人攀登南湖大山1女嘔吐高山症 空勤直升機載下山送醫

新店河濱傳猝死案…建商董事晨運疑心肌梗塞 送醫搶救仍不治

影／女泳客福隆沙灘離岸流捲外海 海巡遙控動力救生圈建功救人

相關新聞

影／為了閃避「黃喉貂」 太平山林道驚險翻車四輪朝天釀5傷

宜蘭太平山林道發生一起驚險車禍，陳姓男子昨天開車搭載4人上山旅遊，行經宜專一線時，為閃避突然衝出的野生動物黃喉貂，車輛瞬間失控猛烈撞擊護欄，導致翻覆、四輪朝天橫臥路中央，車內5人一度受困，緊急搶救後送醫。

影／「運將大叫機械故障了！」 小黃暴衝撞對向車釀9傷3車遭殃

楊姓男子昨駕駛計程車載送5名乘客行經台北市南機場夜市旁，在中華路二段突失控暴衝，逆向衝撞對向汽車，另波及3輛汽車，共釀9人受擦挫傷，警方介入初步確認楊男車籍、駕籍正常，無酒駕、毒駕情事，不排除車輛機械故障釀禍，詳情待查。

嘉市國中生球場OHCA 師長接力CPR成功搶回一命

嘉義市南興國中今年3月發生學生在風雨球場活動時突然倒地、失去呼吸心跳（OHCA）意外，現場2名老師第一時間依照119派遣員電話指導施作CPR，接力爭取黃金救援時間，後續由醫院急救團隊與消防救護人員接手搶救，成功讓學生恢復自主循環（ROSC）。嘉義市政府消防局日前特別前往學校頒發感謝狀，表揚2名老師在關鍵時刻挺身而出，成為搶救生命的重要一環。

外籍女山友連假挑戰「阿朗壹古道」 不堪烈日曝曬熱衰竭受困求援

端午節連假期間，串聯屏東及台東兩地的知名健行路線「阿朗壹古道」發生山友熱衰竭求援事件。57歲外籍女性遊客昨從台東南田端出發通往屏東旭海，在烈日曝曬後出現頭暈及身體抽筋等不適症狀，雙腿無力無法行走，消防局人員以捲式擔架將傷患搬運下山，會同海巡署沙灘車接駁順利將患者送醫急救，沒有生命危險。

影／5人攀登南湖大山1女嘔吐高山症 空勤直升機載下山送醫

攀登南湖大山5人中，1名女子高山症嘔吐肢體無力昨晚求助，台中市消防局申請空中救援，空勤總隊今天派直升機飛到南湖山屋，將女山友載下山送醫。

台中東勢路口二車撞 車損嚴重二名駕駛都受傷

端午連假台中山城旅遊人車多，台中市東勢區東關路與正二街口昨天下午發生車禍，二輛轎車碰撞，車損都嚴重，二名駕駛都受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。