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影／5人攀登南湖大山1女嘔吐高山症 空勤直升機載下山送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

攀登南湖大山5人中，1名女子高山症嘔吐肢體無力昨晚求助，台中市消防局申請空中救援，空勤總隊今天派直升機飛到南湖山屋，將女山友載下山送醫。

台中市消防局昨晚7時5分受理和平區南湖大山線南湖山屋災害搶救案件，通知轄區梨山分隊整備完畢後出勤前往，由黃暉銘小隊長帶隊前往救援。

登山民眾一行5人，本月18日至21日攀登南湖大山，29歲李姓女子昨晚疑似有高山症反應，狀況嘔吐、肢體無力、意識清楚，請求台中市消防局救援。

附近協作協助患者前往南湖大山山屋，並協助患者使用加壓艙，昨晚進艙，消防局申請空勤總隊直升機前往南湖山屋進行載運。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，台中市和平區南湖山屋一名女性登山客有高山症症狀，為爭取救援時效，申請空中救援。

今天派出​飛機編號 NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛、張志豪、副駕駛陶金鈺、機工長曾元宏；消防署特搜隊隊員蘇明焜、詹天文。

今天早上7時從清泉崗機場起飛，起飛後爬升至1萬1000呎定向目標區，到達後實施高低空偵查確認場地狀況，接續進場落地執行救援，由特搜隊員下機協助患者登機，完成救援及起飛返回清泉崗機場，8時1分落地，落地後將患者交由救護車轉送醫院治療。

台中市和平區南湖山屋一名女性登山客有高山症症狀，為爭取救援時效，申請空中救援，空勤直升機今天載女山友下山。圖／空勤總隊提供
台中市和平區南湖山屋一名女性登山客有高山症症狀，為爭取救援時效，申請空中救援，空勤直升機今天載女山友下山。圖／空勤總隊提供

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