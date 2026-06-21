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台中東勢路口二車撞 車損嚴重二名駕駛都受傷
端午連假台中山城旅遊人車多，台中市東勢區東關路與正二街口昨天下午發生車禍，二輛轎車碰撞，車損都嚴重，二名駕駛都受傷送醫，肇事原因由警方調查中。
東勢警分局表示，昨天下午1時23分，台中市東勢區東關路7段與正二街口車禍，48歲陳姓女子駕駛轎車沿東關路7段由東勢往谷關方向行駛，行經東關路7段與正二街口時欲左轉，與對向由谷關往東勢方向直行之33歲朱姓男子駕駛轎車發生碰撞，雙方駕駛均受傷送醫治療，意識清楚，無生命危險。
警方獲報後立即派員到場處理，現場交通秩序迅速恢復正常。經實施酒測，雙方駕駛酒測值均為0.00mg/L，初步排除酒後駕車情形；另經查均無疑似毒品駕駛跡象。
警方已完成現場測繪及蒐證，並調閱路口監視器畫面，詳細肇事原因及責任歸屬，將由警方進一步調查釐清。東勢警分局呼籲，駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行並注意車前狀況及來往車輛動態，確實遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全。
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