尬電神教當街跪拜！林茂賢直言該關注的是這群無知信徒

台東玄濟宮爭議遶境與信仰風波延燒，台中教育大學副教授林茂賢指出，宗教信仰沒有真假的問題，只有相信與不相信的差別。這個事件應該關注的不是那位三位一體的禪師、聖人、天尊，而是那群無知的信徒。

林茂賢在臉書貼文指出，近日台灣宗教界最熱門的話題就是有人自稱是濟顛禪師、紫微聖人、霄凌天尊。她身穿印有外星人的「尬電」服裝，自稱能與外星人溝通，降駕時會唱歌跳舞，表明政黨傾向、政治立場，並販售「加持雞蛋」。

他說，這種自說自話、自封為神的言論，其實並不值得評論。他也經常踫到自稱是羅漢、觀音、媽祖轉世，負有「天命」要來濟世救人的「神人」，一般民眾對此通常姑且聽之，並不會信以為真。

但此事件值得關注的是那些追隨的信徒，他們穿著印有外星人「尬電」團服，對教主的言論深信不疑，並向他跪地膜拜，這已經超越宗教信仰的常態，成為人神不分、聖俗混淆、個人崇拜的亂象。

這種離奇的現象反映這群信眾可能是極度的心靈空虛、不安、無助，亟需尋求心理的依靠，因此會輕易相信一位自稱具有超越能力、是神明轉世、具有神通者的說詞，毫無懷疑信奉他們心中的真神。

林茂賢強調，這個事件應該關注的不是那位三位一體的禪師、聖人、天尊，而是那群無知的信徒。