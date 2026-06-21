台中廟會大亂鬥6打1 被打男子拿到安全帽反擊眾人全後退

台中市梧棲區昨晚一場廟會中出現鬥毆場面，6人打1人，被打男子倒地拿到安全帽後反擊，打人者被嚇退；清水警分局今天說明，廟會活動男子經過轎班旁，與轎班人員誤會引起口角和肢體衝突被打，警方已通知涉嫌打人的6名男子到案，依法送辦。

臉書PO出影片中，混亂場面多名男子打1人，眾人追打對方，被害人逃跑時撞倒機車，機車上安全帽掉落地面，被打男子撿起安全帽後反擊；畫面中還有婦人帶小孩經過；網友看到畫面說沒政府，太恐怖，有人在臉書貼文喊警察快來鎮暴。

台中市清水警分局梧棲分駐所所長何易軒今天凌晨在臉書影片下方回應說明，衝突發生在6月20日晚上9點左右，被害人騎機車行經正在進行廟會活動之轎班旁時，認為遭到轎班人員阻擋，遂與對方起口角衝突，進而遭轎班人員毆打。

警方趕赴現場時僅餘被害人在場，送醫後無大礙；經調閱監視器畫面追查，動手打人之6名嫌疑人均已到案說明，全案依涉嫌刑法第150條聚眾鬥毆罪移請台中地檢署偵辦。

警方呼籲，宮廟活動應以「祈福、和諧」為宗旨，對於任何暴力滋事或擾亂社會安寧行為，清水分局將秉持「零容忍」態度，嚴正執法，絕不寬貸。