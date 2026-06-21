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警車追緝疑毒駕機車路口撞計程車後翻覆 2警和計程車乘客受傷送醫
基隆市1輛警車今天凌晨疑在信五路追捕拒檢的重型機車時，在路口與義二路直行的計程車猛烈碰撞後，警車側翻在路面，計程車衝入騎樓，造成警車內的兩名警員和計程車內的1名乘客受傷。消防局將3名傷者送醫，事故原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨零時56分接獲報案，義二路和信五路口發生車禍。消防人員到場時，看到事故車輛是警車和計程車，徐姓、林姓警員和計程車的黃姓乘客受傷，將3人送醫。
醫護人員檢傷發現徐姓警員疑有腦症盪情形，林姓警員下巴擦傷，黃姓乘客無明顯傷勢，但因飲酒後搭計程車，也安排留院觀察，3人均無生命危險。
警方今天凌晨接獲報案，外木山湖海路有多名騎士高速行駛，危及其他人車案全。警四分局大武崙派出所徐姓、林姓警員接獲勤指中心通報後，駕駛警車前往處理，示意騎士將機車停靠路邊受檢。其中1名機車騎士拒檢，加速逃離現場。
警員懷疑這名騎士有毒駕等涉嫌危法情事，自湖海路一路追緝到信五路、義二路口時，與鄭姓男子駕駛的計程車發生碰撞。警方將調閱湖海路至事故現場一帶的道路監視器，查出拒檢機車車主到案說明，釐清案發原因、責任及相關刑責。
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