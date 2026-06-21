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通緝犯偷神明金牌監視器全都錄 竹南警鎖定追緝中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

吳姓通緝犯日前在苗栗縣造橋鄉一家宮廟，涉嫌破壞內殿鐵門鎖頭，竊走媽祖神像所掛2塊爐主回贈，各約3兩重的金牌，不到3分鐘過程，監視器全都錄，警方鎖定吳男追緝中。

造橋鄉這家宮廟昨天在網路社群PO出6月17日上午11點25分到27分遭竊過程，一名男子先是戴安全帽、口罩進入廟內觀察，隨即步出後返回，使用破壞剪破壞內殿鎖頭，爬上神桌後涉嫌偷走2面金牌，過程不到3分鐘，廟方痛斥真的有夠大膽，大白天的也敢下手偷拿天上聖母的金牌。

竹南警分局執行網路巡邏時，發現貼文發布後引發網友關注與討論，今天指出廟方6月19日向警方完成報案，警方調閱廟內及周邊監視器畫面，經比對分析後，確認吳姓竊盜通緝犯犯案，目前正積極查緝到案中，以釐清相關案情並追回失竊財物。

竹南分局提醒，對於任何侵害民眾財產安全及宗教場所之不法行為，警方均秉持「依法究辦、積極查緝」原則，全力偵辦；民眾若發現可疑人士於寺廟或公共場所徘徊、疑似從事不法行為，請立即撥打110報案，共同守護社會治安。

吳姓通緝犯日前在苗栗縣造橋鄉一家宮廟，涉嫌破壞內殿鐵門鎖頭，竊走媽祖神像所掛2塊金牌，警方鎖定追緝中。圖／民眾提供
吳姓通緝犯日前在苗栗縣造橋鄉一家宮廟，涉嫌破壞內殿鐵門鎖頭，竊走媽祖神像所掛2塊金牌，警方鎖定追緝中。圖／民眾提供

通緝 媽祖 金牌

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