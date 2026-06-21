新聞眼／鐵腕監管 弱勢才有保護傘

張姓女子遭機構人員拖行、餵食不當致死，再度撕開台灣長照體系中不願面對的黑幕，從苗栗教養院的虐待致死案，到南投護理之家的墜樓隱瞞事件，高牆內的照護悲劇從未消失。

家屬將親人送往收費不斐的養護機構，得到的未必是專業與安心，反而可能陷入人力與監管雙重失靈而逐漸擴大的照護黑洞。

照護品質崩盤，業界常將缺工當作擋箭牌。不可否認，照顧服務員待遇偏低、流動率高是結構困境，但人力不足至多只能解釋經營風險的提升，絕不能成為粗暴拖行、疏忽致死等重大虐待與行政疏失的遮羞布。

入住機構成員多為失能、失智或身心障礙者，是社會上「弱勢中的弱勢」，無力自我保護，更無法求救。把最脆弱的生命放在一個高度封閉、家屬無法時刻探視的環境中，機構所承載的道德與法律責任，須比任何行業都要沉重。

然而現行的政府監管機制顯然不足，每逢事發，主管機關事後諸葛般的大執法換不回寶貴的生命。當例行評鑑流於形式、虛應故事，淪為行禮如儀的點名遊戲，劣幣驅逐良幣的惡性循環便無法終止。

政府須正視照護品質的根本性改革需求，除了通盤檢討預算、實質提升照服員薪資待遇解決缺工，更應全面拉高不定期實地訪查的頻率與稽查力道。

樂見衛福部研議修法，加嚴評鑑的後續處置，唯有政府用鐵腕落實日常監管，徹底打破機構封閉的黑箱，才能替這群毫無還手之力的弱勢住民搭起保護傘，不讓長照政策成為空中樓閣。