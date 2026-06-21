聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／鐵腕監管 弱勢才有保護傘

聯合報／ 本報記者張裕珍曾健祐

張姓女子遭機構人員拖行、餵食不當致死，再度撕開台灣長照體系中不願面對的黑幕，從苗栗教養院的虐待致死案，到南投護理之家的墜樓隱瞞事件，高牆內的照護悲劇從未消失。

家屬將親人送往收費不斐的養護機構，得到的未必是專業與安心，反而可能陷入人力與監管雙重失靈而逐漸擴大的照護黑洞。

照護品質崩盤，業界常將缺工當作擋箭牌。不可否認，照顧服務員待遇偏低、流動率高是結構困境，但人力不足至多只能解釋經營風險的提升，絕不能成為粗暴拖行、疏忽致死等重大虐待與行政疏失的遮羞布。

入住機構成員多為失能、失智或身心障礙者，是社會上「弱勢中的弱勢」，無力自我保護，更無法求救。把最脆弱的生命放在一個高度封閉、家屬無法時刻探視的環境中，機構所承載的道德與法律責任，須比任何行業都要沉重。

然而現行的政府監管機制顯然不足，每逢事發，主管機關事後諸葛般的大執法換不回寶貴的生命。當例行評鑑流於形式、虛應故事，淪為行禮如儀的點名遊戲，劣幣驅逐良幣的惡性循環便無法終止。

政府須正視照護品質的根本性改革需求，除了通盤檢討預算、實質提升照服員薪資待遇解決缺工，更應全面拉高不定期實地訪查的頻率與稽查力道。

樂見衛福部研議修法，加嚴評鑑的後續處置，唯有政府用鐵腕落實日常監管，徹底打破機構封閉的黑箱，才能替這群毫無還手之力的弱勢住民搭起保護傘，不讓長照政策成為空中樓閣。

長照 南投

延伸閱讀

補助救少子化？幼教團體：關鍵在托育品質

教師團體籲準公幼補助綁定勞動條件 教部允加強監管

監委調查 紡織業涉強迫勞動 勞檢淪形式

彰師大3教授涉性騷遭彈劾 監委：衛福部至今未獲學校行政調查處分書

相關新聞

「汶汶阿伯」買下100本寫真！持手機棚拍竟割頸 發文問七大死罪思想怪

52歲男子許力引是中信兄弟啦啦隊成員汶汶的超級粉絲，昨天繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動，輪到他拍攝時，掏出預藏水果刀攻擊，釀汶汶頸部濺血送醫，2名粉絲見狀幫忙壓制，警方5分鐘趕抵，依現行犯逮捕。因夜間停止偵訊，警方待今天製作完筆錄再決定以傷害或殺人未遂罪嫌移送法辦。

Line對話成鐵證！女房仲侵占舊愛借名登記房產賣250萬判4月並沒收

基隆市曾擔任不動產仲介公司的陳姓女房仲，被控將杜姓前男友「借名登記」在她名下的一間房產，未經同意以250萬元價格變賣後私吞款項。基隆地院發現雙方的Line對話紀錄，清楚證明她未出任何費用，也明知借名登記，依侵占罪判處陳女有期徒刑4個月，並沒收250萬元犯罪所得。

辦大案牛步 審理延宕

「我不是醫師，我是警察。」跪在觀音像前的「百億總裁」莊周文聽到這句話臉色大變；他知道逃亡生涯已結束，束手就擒。

案件不斷歸零 踐踏司法公信

社會矚目案件頻傳審理延宕狀況，法學界對「法官換人、程序重來」現象高度憂慮；多位學者重砲抨擊這種現象不僅是司法行政的怠惰，更是公然踐踏刑事訴訟「直接審理原則」。

關鍵人物／林依成：辦案被掌握 關心電話接不停

「辦案期間，我確實收到不少來自各界『關說』或『關心』的電話，但我秉持初心，加上台中地檢署支持，讓我能頂著壓力順利偵結起訴。」已轉任律師的林依成，還原當年偵辦莊周文案經過，坦言「承受極大壓力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。